Alanya'da muhalefetten tepki: 'Halka değil ranta hizmet'

Ceren ŞAHİN

BETONA teslim Alanya’da yeşil alanların arttırılarak kentin yeniden planlanması, kat sayılarının arttırılmasına bağlı olarak açılacak yeni alanlarda trafik sorununa deva olacak yolların revizyonu, yanı sıra otopark alanlarının arttırılması kentsel dönüşümün kente ve halka hizmet edecek en önemli kriterleri arasında yer alıyor. Peki, Alanya için hayati önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için vatandaşın tercihine sunulan 3 alternatif proje nasıl yorumlanmalı? Planlar bu ve benzeri kriterlere sahip mi? Yeni Alanya araştırmaya ve kentin sesi olmaya devam ediyor.

PROJELER KENTİN VE HALKIN İHİTYAÇLARINI KARŞILIYOR MU?

Önceki gün Yeni Alanya’ya konuşan mahalle sakinleri "Alanya Belediyesi'ne güvenimiz yok. Niye yok? Belediye daha kendi binasını bitiremedi. Belediye binasını yapan müteahhit firma konkordato ilan etti. Yarın buraya gelecek olan müteahhit de iflas ederse ne olacak? Tereddütlerimizin hiç birisine verecek cevapları yok" demişlerdi. Şehir Bölge Plancısı Erkan Demirci de özetle "Projelerde gördüğümüz yeşil alanlar, zaten var olan yeşil alanlar. Oysa kentsel dönüşümde amaç hem sosyal ve otopark alanlarını mevcuda oranla arttırmak, hem de ulaşımı iyileştirmek olmalı. Mevcut yolları ve yeşil alanları baz alarak düzenleme yaparsak, kente ve halka istenen faydayı sağlayamayız. Sanayinin olduğu yerde alışveriş merkezleri planlanıyor. Bu ilave taşıt yükü ve ilave insan sirkülasyonu anlamına gelir, ilave ulaşım ve otopark planlamaları gerektirir. Oysa bu alternatif projelerde otopark planlaması yok. Ulaşım da mevcut sistem üzerine kurgulanmış. Sahile uzanan yol bile yok. Dolayısıyla halkın haklı tereddütleri var" demişti. Projeleri bu kez de siyasetçiler değerlendirdi.

‘RANTIN DEĞİL HALKIN ÇIKARLARININ

GÖZETİLMESİNDEN YANAYIZ’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, konuya ilişkin Yeni Alanya’ya yaptığı değerlendirmede “Giderek betonlaşan Alanya’da kentsel dönüşüm gerçekten hayati bir önem taşıyor. Kentin çehresinin değişmesi ve marka değerinin artması herkesin arzusu, en temel isteği. Elbette bu noktada cevaplanması gereken en önemli soru da kenti nasıl dönüştürdüğümüz olmalıdır. Uzmanların da, bizlerin de her daim söylediğimiz gibi, binaları yıkıp yeniden yapmak kentsel dönüşüm değildir. Bunun adı binaları yenilemektir. Kentsel dönüşüm ada bazlı yapılmalıdır. En önemlisi de kentin bütünü göz önünde bulundurulmalı ve adalar arasındaki bağlantılar öncesinde düşünülmelidir. Alanya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesi Alanya adına örnek teşkil edecek ve öncül sayılacağından son derece önemli. Şu an mevcut 3 alternatif proje vatandaşa sunulmuş durumda. Bizler de süreci takip ediyor ve projeleri inceliyoruz. Gördüğümüz bazı eksikler söz konusu. Az evvel de belirttiğimiz gibi projeler ilerleyen süreçte kentsel dönüşüme alınacak diğer mahalleler ile bağlantılı olmalı. Fakat projelerde kentin batısına devam eden herhangi bir yol düzenlemesi mevcut değil. Trafikte ana arterlerin olduğu gibi kullanıldığını görüyoruz. Trafik sorununu çözmek Alanya için elzem. Bu noktada herhangi bir planlama yapılmamış olması büyük bir eksiklik. Öte yandan mevcut yeşil alanların halka açılması varsayımıyla oluşturulmuş sosyal alanlar söz konusu. Kentsel dönüşümün en temel amacı betonlaşan Alanya’da yeşil alanları arttırmak olmalıdır. Projelerde mevcut yeşil alanların yani Karayolları’nın ve Orman İşletme’nin arazileri dışında herhangi bir yeşil alan planlanmamış olması da sıkıntı arz ediyor. Bakıldığı vakit daha çok ticari bir düzenleme yapıldığı açık. Sanayi bölgesi konut altı ticaret ve yayalaştırılmış alışveriş, çarşı alanı olarak düzenlenmiş. Alanya’nın yeni dükkanlardan çok kente ve kent yaşayanlarına nefes aldıracak yeşil alanlara ihtiyacı var. Mevcut planda düzenlenmiş alışveriş merkezleri bölgede ekstra bir yoğunluk yaratacaktır ki, bunun da göz önüne alınmadığı ortada. Otopark alanlarına ilişkin bir bilgi bulunmadığı gibi kat sayılarını içeren teknik bir takım bilgi eksiklikleri de mevcut. Kısacası Alanya Belediyesi’ne çağrımız bu projelerin geliştirilmesidir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak her daim rantın değil halkın ve kentin çıkarlarının gözetilmesinden yana olacağız" dedi.

‘MEVCUT YÖNETİMİN RANTA HİZMET

EDEN ZİHNİYETİNİN ÜRÜNÜ’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da mevcut alternatiflerin eksik taraflarına değindi ve “Şehir açısından en önemli sorun altyapı iyileştirmeleri yapılmaksızın eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması. Şu an kentsel dönüşüm adı altında yapılan plansız ve projesiz işlerin sıkıntılarını, gelecekte çok daha şiddetli hissedeceğiz. Üzüntümüz şehri idare edenlerin bu konuda duyarsız ve yetersiz olması. Cumhuriyet Mahallesi için vatandaşa sunulan 3 proje için de benzer şeyler söz konusu. Alanya’nın en önemli sorunları arasında yer alan trafik ve otopark çilesine üretilmiş herhangi bir çözüm var mıdır? Bunu sormak lazım öncelikle. İnceliyor ve görüyoruz ki, yok. Betona teslim Alanya’da halkın en temel ihtiyacı olan yeşil ve sosyal alanlar, Karayolları ve Orman İşletme arazileri üzerinden kurgulanmış. Bu alanlar zaten yeşil. Yanı sıra sanayi bölgesinin neredeyse tamamı ticari açıdan planlanmış ki, şaşırmadık. Mevcut yönetimin ranta hizmet eden zihniyeti bu projelerde de kendisini göstermiş. Bu noktada küçük esnaflara da değinmek istiyorum ki, açılan AVM ve zincir mağazalardan en çok onların zarar göreceği açık. Öte yandan daha da vahim olanı, küçük esnafı koruması kollaması gereken odaların bu konularda gözlerinin kör, kulaklarının sağır olması. Biz İyi’ler olarak her zaman olduğu gibi halkın ihtiyaçlarını söylemeye ve bina yık, yenisini yap, AVM’lerle kenti donat zihniyetinin karşısında durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'DÜKKANLARI YIK, AVM YAP! BU MUDUR?'

Kentsel dönüşüme ilişkin vatandaşa sunulan üç projeyi sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, "Alanya Sanayi Sitesi'ni ortadan kaldıran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çarpıcı detaylar var. Bina yık, bina yap! Dükkanları yık, AVM yap! Bu şehrin nefes alacağı yeşil alanlar, parklar nerede? Bu mudur?" dedi.