Antalya’da yaşayan M.A. ve eşi F.A.’nın maruz kaldığı 50 milyon TL’lik telefon dolandırıcılığı, kentte son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçti. Kendilerini emniyet müdürü ve polis olarak tanıtan şüpheliler, çifti günlerce baskı altında tutarak ellerindeki tüm mal varlığını nakde çevirmelerini sağladı.

Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık şebekesinin izine ulaşıldı ve Antalya merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DOLANDIRICILAR POLİS NUMARASIYLA ARADI

Edinilen bilgilere göre M.A. ve F.A., tanımadıkları kişiler tarafından telefonla arandı. Arayan kişiler, kendilerini emniyet müdürü ve polis olarak tanıttı. Çifte, kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiği ve yürütülen gizli bir operasyon kapsamında devletle iş birliği yapmaları gerektiği söylendi.

Şüpheliler, güven kazanmak için resmi bir dil kullandı ve çift üzerinde yoğun psikolojik baskı kurdu. Telefonda yapılan yönlendirmeler sonucunda mağdurlar, banka hesaplarındaki birikimlerini çekti, evlerinde bulunan ziynet eşyalarını teslim etti ve sahip oldukları 6 ayrı daireyi satarak elde ettikleri parayı nakde çevirdi.

Toplamda yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki paranın bir bölümü elden teslim edilirken, bir bölümü de şüphelilerin belirttiği banka hesaplarına havale edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para transferleri, telefon trafiği ve güvenlik kameraları üzerinden yürüttükleri incelemeler sonucunda olayla bağlantılı 15 şüpheliyi tespit etti.

Antalya merkezli olarak 8 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

1 ruhsatsız av tüfeği ,

, 2 kuru sıkı tabanca ,

, 3 şarjör ,

, 74 fişek ,

, Çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin elde ettiği suç gelirlerine yönelik de işlem yapıldı. Mali incelemeler sonucunda:

1 daire ,

, 3 otomobil ,

, 1 milyon TL nakit para

üzerine el konuldu.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

POLİS UYARDI: DEVLET TELEFONLA PARA İSTEMEZ

Yetkililer, vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı bir kez daha uyardı. Polis, savcı, hakim veya herhangi bir kamu görevlisinin telefonla arayarak para, altın ya da banka hesabındaki paranın transferini istemeyeceğini hatırlattı.

Özellikle son dönemde Antalya ve turizm bölgelerinde benzer vakaların arttığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, şüpheli bir telefon alındığında görüşmenin hemen sonlandırılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi ya da en yakın emniyet birimine başvurulması gerektiğini belirtti.

Antalya’da ortaya çıkarılan bu olay, telefon dolandırıcılarının ne kadar profesyonel yöntemler kullandığını bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşların resmi kimlik iddialarına karşı temkinli davranmasının önemini ortaya koydu.