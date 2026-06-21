AK Parti’nin Ankara’da düzenleyeceği İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde siyasi kulislerde yeni parti transferleri konuşuluyor. İddialara göre farklı partilerden toplam 6 belediye başkanının AK Parti’ye katılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklamaların ise toplantıda yapılabileceği belirtiliyor.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde, belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Siyasi kulislerde konuşulan bilgilere göre, AK Parti’ye katılması beklenen isimlere rozetlerinin Erdoğan tarafından takılması planlanıyor. Ancak haberin yazıldığı saat itibarıyla ilgili isimlerden veya partilerden resmi doğrulama gelmedi.

KULİSLERDE HANGİ İSİMLER VAR?

Kulislerde konuşulan bir diğer isim ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı. 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçilen Arı’nın da AK Parti’ye geçebileceği öne sürülüyor. Ancak bu konuda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ANKARA’DA DÖRT BELEDİYE BAŞKANI İDDİASI

Siyasi çevrelerde son günlerde özellikle Ankara’daki bazı belediye başkanlarının parti değiştireceği yönündeki söylentiler dikkat çekiyor.

Kulislerde adı geçen isimler şöyle:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan

Öte yandan daha önce transfer iddialarında adı geçen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberleri kamuoyu önünde yalanladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

AK Parti kaynaklarından veya adı geçen belediye başkanlarından henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu gelişmeler şu aşamada siyasi kulis bilgileri olarak değerlendiriliyor. İddiaların doğruluğunun, Ankara’da yapılacak İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında netleşmesi bekleniyor.