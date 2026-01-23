Finans dünyası, son yılların en büyük hareketliliğine sahne olurken altın fiyatlarında "yüzyılın kırılması" yaşanıyor. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve belirsizlik ortamı, yatırımcıları panik halinde güvenli limanlara yöneltti. Alanya ekonomisini ve yerel yatırımcıyı yakından ilgilendiren bu tarihi dalgalanmada, fiyatlar psikolojik direnç noktalarını birer birer yıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

NEFES KESEN YÜKSELİŞ VE YENİ ZİRVELER

Uluslararası piyasalarda tansiyonun düşmemesi, altının ons fiyatını finans tarihinin zirvesine taşıdı. Gün içerisinde 4 bin 967 dolar seviyesini test eden ons altın, 5 bin dolar sınırına tehlikeli derecede yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika stratejileri, Venezuela’ya yönelik askeri hareketlilik ve İran’daki iç karışıklıklar, piyasalardaki korku endeksini tetikleyen ana unsurlar oldu.

KUYUMCULARDA ETİKETLER DEĞİŞTİ

Dünya genelindeki bu ralli, Türkiye iç piyasasında döviz çarpanıyla birleşince yerel piyasada deprem etkisi yarattı. Serbest piyasada uzun süredir konuşulan kritik eşik aşıldı ve gram altın ilk kez 7 bin TL barajını devirerek 7 bin 70 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Yatırımcının en çok rağbet ettiği çeyrek altın ise 11 bin 529 TL bandına tırmanarak rekor tazeledi. Bankalar arası piyasada ise kapanış 6 bin 919 TL ile gerçekleşti.

KRİZİN GÖLGESİNDE ALANYA EKONOMİSİ

Washington ve Avrupa Birliği arasındaki Grönland krizi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına yönelik tartışmalar, ateşin sönmeyeceğinin sinyallerini veriyor. Alanya’da hem turizm sezonu öncesi hazırlık yapan işletmeleri hem de düğün hazırlığındaki vatandaşları doğrudan etkileyen bu tablo, "güvenli liman" arayışını hızlandırdı. Analistler, piyasaya empoze edilen zayıf dolar ve düşük faiz beklentisinin, altına olan talebi canlı tuttuğunu belirtiyor.