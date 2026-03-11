TBMM’ye sunulan yeni hurda teşviki teklifine göre 1999 ve öncesi model aracını hurdaya ayıran vatandaşlar, TOGG T10X’i ÖTV ödemeden satın alabilecek. Teklif yasalaşırsa fiyatlarda büyük düşüş yaşanabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir hurda teşviki düzenlemesi, otomobil piyasasında dikkat çeken bir tartışma başlattı. Teklife göre 1999 model ve daha eski aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli elektrikli otomobil TOGG T10X için ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor.

Düzenleme henüz yasalaşmış değil. Ancak teklif kabul edilirse, hurda araç sahipleri devletin belirlediği merkezlere araçlarını teslim ederek ÖTV ödemeden TOGG satın alma hakkı elde edebilecek.

TOGG T10X FİYATI NASIL DEĞİŞEBİLİR?

Türkiye’de otomobil fiyatlarını yükselten en önemli kalemlerden biri Özel Tüketim Vergisi (ÖTV). Mevcut sistemde araç fiyatına önce ÖTV, ardından KDV ekleniyor.

Bu nedenle elektrikli bir otomobilin satış fiyatı ciddi şekilde artabiliyor. Teklif yasalaşırsa, TOGG T10X’te ÖTV’nin kaldırılması fiyatın önemli ölçüde düşmesini sağlayabilir.

Hesaplamalara göre yaklaşık 1 milyon 800 bin TL seviyesinde olan TOGG T10X fiyatı, teşvik uygulanması halinde yaklaşık 800 bin TL seviyelerine kadar gerileyebilir. Tabii bu rakamlar henüz resmi değil; yasa çıkmadan netleşmiş bir fiyat bulunmuyor.

O yüzden şu an herkes aynı soruyu soruyor: Eğer bu teklif kabul edilirse gerçekten bu kadar büyük bir fiyat farkı oluşur mu? Çünkü otomobil piyasasında vergi kalemleri bazen küçük bir değişiklikle bile fiyatı ciddi şekilde oynatabiliyor.

TEŞVİKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Teklifte dikkat çeken bir diğer başlık ise teşvikten yararlanacak gruplar. Buna göre üç ve üzeri çocuğu bulunan ailelerin uygulamadan öncelikli olarak faydalanması planlanıyor.

Ayrıca teşvikin yalnızca Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı en az yüzde 40 olan otomobilleri kapsaması öngörülüyor. Bu düzenlemenin hem yerli üretimi desteklemesi hem de elektrikli araç dönüşümünü hızlandırması hedefleniyor.

Yani aslında mesele sadece bir otomobil indirimi değil. Bir yandan eski araçların trafikten çekilmesi, diğer yandan yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

TOGG T10X ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye’nin yerli elektrikli SUV modeli olan TOGG T10X, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

• 52,4 kWh batarya kapasitesi

• 314 kilometre WLTP menzil

• DC hızlı şarj desteği

• 29 inç panoramik dijital ekran

• 441 litre bagaj hacmi

• Akıllı sürüş destek sistemleri

Modelin V1 standart menzil paketinde bağlantılı araç teknolojileri ve yerli yazılım altyapısı da bulunuyor. Yeni versiyonlarda bu teknolojilerin daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Şimdilik gözler TBMM’deki sürece çevrilmiş durumda. Teklif kabul edilirse, hurda araç teşviki ve TOGG T10X ÖTV muafiyeti otomobil piyasasında önemli bir hareketlilik yaratabilir.