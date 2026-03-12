ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ailesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşadı. ALKÜ Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftar davetine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Genel Sekreter Hüseyin Er, dekanlar, MYO Müdürleri, akademisyenler ve idare personel aileleriyle birlikte katıldı. Rektör Türkdoğan, buluşmada masaları tek tek gezerek sohbet etti.



REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN BİRLİK MESAJI

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının manevi ikliminde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkdoğan, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, aynı sofrada buluşmanın kurum kültürünü ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyledi. Üniversitenin sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda güçlü bir aile ortamıyla da öne çıktığını vurgulayan Türkdoğan, “ALKÜ ailesi olarak Ramazan’ın bereketini ve huzurunu birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akademik ve idari personelimizle aynı sofrada buluşmak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Üniversitemizi her alanda daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmasının sonunda programa katılan tüm personele ve ailelerine teşekkür eden Türkdoğan, Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.