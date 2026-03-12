​Sipahioğlu mesajında, 12 Mart 1921 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği bir gün olduğunu vurguladı.

‘KURTULUŞ SAVAŞININ RUHUNU YANSITAN BİR DESTAN’

​Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın sadece bir şiir değil, bir milletin varoluş mücadelesinin en güçlü kanıtı olduğunu belirten Sipahioğlu, şunları kaydetti: ​"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletimizin Kurtuluş Savaşı verdiği en zor günlerde kaleme aldığı bu eşsiz eserle, milletimizin ruhunu ve mücadele azmini kelimelere dökmüştür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Mücadelesi sırasında yazılan bu marş, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğinin ilanıdır."

​‘TEMEL İLKELERİ YAŞATMAK GÖREVİMİZDİR’

​ADD Alanya Şubesi olarak Cumhuriyetin temel değerlerini koruma ve İstiklal Marşı’nın ruhunu gelecek kuşaklara aktarma konusunda kararlı olduklarını belirten Sipahioğlu, "Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumanın en önemli görevlerimizden biri olduğuna inanıyoruz" dedi. ​Mesajını, Mehmet Akif Ersoy’un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözüyle sonlandıran Gökhan Sipahioğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi