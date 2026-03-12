Bahçe, beş asırlık köyde atadan dededen kalan meyve ağaçlarının kesilmesini "akıl tutulması" olarak nitelendirerek yetkilileri vicdana davet etti.

​‘BEŞ ASIRLIK KÖYDE AKIL ALMAZ UYGULAMA’

​Şefik Bahçe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hangi aklın ürünüdür bu uygulama yahu! Elikesik Mahallemizin adını, madem bu hale geldi, 'Kolukesik' olarak değiştirelim olsun bitsin. Beş asırlık mahallede, içerisinde yüz yaşında, elli yaşında zeytin, harnup ve benzeri türde binlerce meyve ağacı olan araziler, neymiş efendim orman arazisiymiş denilerek kökünden kesiliyor. Kırk yıl önce kadastro çalışmalarında yapılan bir inatlaşma sonucu, köyün yarısı orman arazisi olarak yazılmış. Peki, çözüm binlerce meyve ağacını kesmek mi?"

​‘VATANDAŞ ANASININ MİRASINI DEVLETTEN DAHA İYİ KORUR’

​Uygulanan yöntemin yanlışlığına değinen Bahçe, çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Tespitini yaparsın, yıllarca zilliyetinde olan vatandaşa teslim edersin, hatta bakımını yapması için tutanak tutarak zapt altına alırsın. Bizler ormanlarımızı nasıl koruyorsak, vatandaşımız da atasından, dedesinden kalan bu arazilerdeki ağaçları öyle korur. Yüzlerce, onlarca yaşındaki meyve ağaçlarını kesmek hangi devlet aklına sığar? Kaldı ki, yurdumuzun birçok yerinde buna benzer binlerce mağduriyet yaşanmaktadır."

‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN DÜSTURU NEREDE KALDI?’

​Devletin asıl görevinin çözüm üretmek olduğunu hatırlatan Bahçe, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: "Devlet, devlet aklı vatandaşı mağdur etmek için değil, vatandaşın mağduriyetini gidermek için vardır! 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturumuz nerede kaldı? Elikesik köyümüze geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; yetkilileri hem Elikesik köyümüzün hem de aynı sorunu yaşayan farklı bölgelerdeki kadastro mağduru vatandaşlarımızın mağduriyetlerini acilen gidermeye davet ediyorum."