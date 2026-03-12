ALANYA 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar Ö.B., F.A., S.S., M.A., A.Z., B.Ç. ve Z.A. tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldılar. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu. Sanıklar ifadelerinde, banka kartlarını ve cep telefonu numaralarını samimi oldukları arkadaşlarına verdiklerini, bu kişilerin banka hesabı açamadıklarını söylemeleri üzerine kendi hesap bilgilerini kullandırdıklarını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar beraat ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanıkların “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçunu işlediklerine hükmetti. Kararda, sanıkların internet ve telefon yoluyla çok sayıda vatandaşı dolandırdıklarının ve banka ATM kameralarıyla tespit edildiklerinin değerlendirildiği belirtildi. Mahkeme, sanıklardan Ö.B.’yi 4 yıl 8 ay hapis ve 36 bin TL, F.A.’yı 2 yıl 4 ay hapis, S.S., M.A. ve A.Z.’yi ayrı ayrı 4’er yıl hapis ve 24’er bin TL, B.Ç.’yi 2 yıl hapis ve 8 bin 100 TL, Z.A.’yı ise 3 yıl hapis ve 10 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. (Mehmet AL - ÖZEL HABER)

Kaynak: Haber Merkezi