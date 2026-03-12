HER yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM’lerde 2025- 2026 yılı ikinci dönem kursları devam ediyor. ATASEM kursları hem meslek sahibi yapıyor hem de hobi alanında yeni beceriler kazandırıyor.

BUDAMA TEKNİKLERİ GÖSTERİLDİ

Uncalı ATASEM Kurs Merkezi’nin hem hobi olarak kendi bahçesinde yetiştiricilik yapanlara hem de profesyonel olarak bahçecilik yapmak isteyenlere yönelik düzenlediği ‘Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Eğitimi’ kent sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Kurs süresince Büyükşehir Belediyesi’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından katılımcılara öncelikle teorik eğitimler verildi. Ardından uygulamalı aşamaya geçilerek, kursiyerlere saha çalışmasıyla budama eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde budamanın amacı, çeşitleri ve uygulamanın zamanı anlatan ziraat mühendisleri ağaçların nasıl budanacağını uygulamalı olarak gösterdi.

'AĞAÇLARIN KALİTELİ ÜRÜN VERMESİNE KATKI SAĞLIYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Gülnihal Temur, kursa yoğun bir ilginin olduğuna dikkat çekerek, "Hem profesyonel üreticiler hem de konuya ilgi duyan vatandaşlarımız kursa yoğun bir talep gösterdi. Hedefimiz doğru budama tekniklerini yaygınlaştırarak ağaç sağlığını korumak ve ürün verimliliğini artırmak. Doğru budama yöntemleri, meyve ağaçlarının daha sağlıklı büyümesine ve daha kaliteli ürün vermesine katkı sağlıyor. Kursta budama işleminin nasıl yapılacağı, budama çeşitleri ve uygulamalı eğitim veriliyor" dedi.

BİLİNÇLİ BUDAMA VE AŞILAMA

Eğitime katılan kursiyerlerden Kasım Kaya, "Ağaçlarla ilgilenmeyi seviyorum bahçe işlerine de merakım vardı. Bu kursa gelme sebebim budamanın teknik detaylarını öğrenmek, doğru budama teknikleri, hangi dalın ne zaman ve nasıl budanacağını öğrenmek. Çiftçiler açısında da çok faydalı bir eğitim. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kendisine ait bir bahçesinin olduğunu söyleyen kursiyer Emine Demir de “Hobi olarak bahçemle ilgileniyorum, ağaçlarımın sağlıklı şekilde büyümesi ve verim vermesini istiyorum. Aşılama ve budama işlemi hakkında kendimi geliştirdim" diyerek memnuniyetini ifade etti.