MİKSER kabininde yer alan DJ Suat Ünlü ve DJ Berk Vip, çaldıkları güncel hitler ve enerjik setleriyle geceye damga vurdu. Tempoyu bir an olsun düşürmeyen ikili, dans pistini dolduran üniversitelilere unutulmaz anlar yaşattı. Işık şovları ve görsel efektlerle desteklenen performanslar, gecenin atmosferini daha da güçlendirdi. Gecenin geç saatlerine kadar süren partide gençler müziğin ritmine kendilerini kaptırırken, Daily Escape Club bir kez daha üniversitelilerin eğlence için ilk tercihleri arasında olduğunu kanıtladı.

