​DÜNYA VATANDAŞLARINA ALANYA’NIN TESCİLLİ LEZZETLERİ SUNULDU

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu’nun ev sahipliğinde, "Esma Ablanın Yerinde gerçekleştirilen davette, Alanya mutfağının en seçkin ve tescilli lezzetleri yerleşik yabancılara tanıtıldı. Türk misafirperverliğinin ön plana çıktığı gecede, katılımcılar yerel kültürü bizzat deneyimleme şansı buldu.

​BAŞKAN KARAOĞLU: SOFRAMIZDA BİRLİK VE BERABERLİK VAR

​Yemek sonrası misafirlere Ramazan ayının maneviyatı ve Alanya mutfağı hakkında bilgi veren Abdullah Karaoğlu, menünün zenginliğini şu sözlerle aktardı: “Misafirlerimize Alanya’mızın tescilli ve geleneksel tatlarını sunduk. Menümüzde; gülüklü çorba, taraturlu kuru patlıcan, enginar, yoğurtlu soslar, taze salatalar, kabak tatlısı ve Osmanlı şerbeti yer aldı. Bu eşsiz lezzetler eşliğinde, Ramazan’ın paylaşma kültürünü yabancı dostlarımıza anlattık."

‘ALANYA ÖRNEK BİR ŞEHİR’

​İftarın ardından çay eşliğinde devam eden sohbette dünya gündemi değerlendirilirken, farklı ülkelerden gelip Alanya’ya yerleşen konuklar şehre duydukları hayranlığı dile getirdi. Başkan Karaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "İftar soframızda dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin aynı masada oturabilmesi, Alanya’nın ne kadar özel bir şehir olduğunun kanıtıdır.

​Misafirlerimiz, bu tablonun tüm dünyaya örnek olması gerektiğini ifade ettiler. Alanya, barışın ve huzurun simgesi olmaya devam edecektir."