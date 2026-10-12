Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında artan askeri gerilim, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın güvenliğine yönelik iddiaları da beraberinde getirdi.

Dış basında yer alan haberlere göre bin Selman'ın, olası füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı özel güvenlik önlemleri aldığı ve sığınaklı saraylarda kalmaya başladığı ileri sürüldü.

Ancak söz konusu iddialar Suudi Arabistan makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

RİYAD'DAKİ HAVALİMANI HEDEF ALINDI

İspanyol El País gazetesinin 11 Ekim tarihli haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı füze saldırılarının hedefi oldu.

Haberde saldırılarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin ise yaralandığı öne sürüldü.

Başkentteki kritik altyapının hedef alınması, ülkedeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi.

PETROL TESİSLERİNE VE ASKERİ ÜSLERE SALDIRI İDDİASI

Husiler, eylül ayında Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Aramco'ya ait petrol tesisleri ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nün hedef alındığını duyurmuştu.

The Wall Street Journal'ın 16 Eylül tarihli haberinde ise Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı yakınlarındaki Perim Adası'nı ele geçirdiği ileri sürülmüştü.

Bu gelişmenin bölgedeki petrol taşımacılığı açısından risk oluşturabileceği belirtilmişti.

BİN SELMAN'IN TRUMP'TAN DESTEK İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Axios'un 11 Eylül tarihli haberine göre Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Husilere karşı askeri müdahale talebinde bulundu.

Trump'ın bu talebi kabul etmediği, ancak ABD'nin Suudi Arabistan'a istihbarat desteğini sürdüreceği iddia edildi.

SIĞINAKLI SARAY İDDİASI DOĞRULANMADI

Bölgedeki saldırıların ardından Muhammed bin Selman'ın güvenlikli yerleşkelere çekildiği ve sığınakları bulunan saraylarda yaşamaya başladığı iddiaları gündeme geldi.

Ancak Veliaht Prens'in konaklama düzenini değiştirdiğine ilişkin Suudi makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle bin Selman'ın sığınaklı saraylarda yaşamaya başladığı yönündeki bilgiler henüz doğrulanmış değil.