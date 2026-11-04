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Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'deki gücü ve Trump yönetiminin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar da şekillenecek.

Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi halinde Trump'ın başkanlık döneminin kalan iki yılında siyasi dengelerin önemli ölçüde değişebileceği belirtiliyor.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ve Senato'daki 35 sandalye için sandığa gidildi.

İlk seçmen anketlerinde de Trump yönetiminin ekonomi politikalarına yönelik memnuniyetsizlik dikkat çekti. Özellikle hayat pahalılığı ve dış politika konularındaki eleştirilerin Cumhuriyetçilerin seçim performansını etkilediği değerlendiriliyor.

Seçim öncesinde yapılan kamuoyu araştırmaları, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik sorunların seçmenlerin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ortaya koymuştu.

Trump'ın bu değerlendirmesi, seçim sonuçlarının sorumluluğu ve Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Seçim sürecinde Cumhuriyetçi adaylara destek vermek amacıyla çeşitli eyaletlerde mitingler düzenleyen Trump, sonuçların ardından kendi siyasi gücüne vurgu yaptı. Trump, oy pusulasında kendisinin yer alması durumunda Cumhuriyetçilerin büyük farkla galip geleceğini savundu.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ilk sonuçları gelmeye başlarken, Başkan Donald Trump'ın açıklamaları dikkat çekti. Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından konuşan Trump, kendi isminin oy pusulasında bulunması halinde tablonun farklı olacağını ileri sürdü.

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