Antalya Manavgat’ta D-400 kara yolunda seyir halindeki bir motosiklet aniden yanmaya başladı. Sürücünün yardım çağrılarına rağmen araçların büyük bölümü durmazken, motosiklet kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Antalya yönüne ilerleyen Mesut T.A.’nın kullandığı 07 BPJ 662 plakalı motosikletten seyir sırasında duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip indi. Ancak kısa süre sonra motosiklet bir anda alevlere teslim oldu.

Yangını söndürmeye çalışan sürücü, yoldan geçen araçlardan yangın tüpü istedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre sürücüye yalnızca bir araç sahibi yardım etmek için durdu. Getirilen yangın tüpü ise büyüyen alevleri kontrol altına almaya yetmedi.

Motosiklet, sürücüsünün gözleri önünde tamamen yanarak hurdaya döndü.

Olay yerine ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin bölgeye ulaşması trafik nedeniyle güçleşti. Emniyet şeridinin bazı sürücüler tarafından kullanılması ve şeridin boş bırakılmaması, müdahalenin gecikmesine neden oldu.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra motosiklette soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının ardından geriye yalnızca yanmış metal parçalar kaldı.

İlk değerlendirmelere göre yangının, aşırı sıcak hava koşulları ve motosiklette meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kullanılamaz hale gelen motosiklet refüj alanına çekildi. Sürücü daha sonra olay yerinden ayrıldı.