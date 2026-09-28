ALANYA’NIN genç taekwondocusu Ahmet Emir Tekin, Türkiye finallerine yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında 23-24 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Ümitler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları’nda tatamiye çıkan Tekin, erkekler 80 kilogram kategorisinde mücadele etti.

TEKİN, TÜRKİYE FİNALLERİNE YÜKSELDİ

Alanya Budo Spor Kulübü sporcusu Ahmet Emir Tekin, İzmir’deki müsabakaları 6’ncı sırada tamamladı. Kategorisinde ilk 8 içerisinde yer alan Tekin, bu sonuçla Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Tekin, 3-5 Ekim 2026 tarihlerinde Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenecek Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda Alanya adına tatamiye çıkacak.

ALANYA BUDO’DAN 3 SPORCU

İzmir’deki Batı Grubu müsabakalarında Alanya Budo Spor Kulübü üç sporcuyla mücadele etti. Ahmet Emir Tekin 80 kiloda Türkiye finallerine yükselirken, Hakan Sönmez 63 kiloda, İbrahim Yıldırım ise 58 kiloda tatamiye çıktı.

63 kilogramda mücadele eden Hakan Sönmez, bu seviyedeki önemli organizasyonlardan birinde ilk kez tatamiye çıkarak müsabaka tecrübesi kazandı. 58 kilogram sporcusu İbrahim Yıldırım da farklı rakiplerle karşılaşarak deneyimini artırdı.

ANTALYA 8 SPORCUYLA TEMSİL EDİLECEK

İzmir’de düzenlenen müsabakalarda Antalya kafilesinden 8 sporcu ilk 8 içerisinde yer alarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Antalya’yı Ordu’daki şampiyonada temsil edecek sporcular arasında Ahmet Emir Tekin’in yanı sıra Gülsüm Gök, Melih Hamza Yeşilyurt, Duran Efe Sezer, Sefa Eymen Türkkot, Ali Arhan Şimşek, Mert Ülker ve Tarık Can Taşçı yer aldı.

Alanya Budo Spor Kulübü sporcusu Ahmet Emir Tekin, Ordu’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında 80 kilogram kategorisinde Alanya’nın tek temsilcisi olarak mücadele edecek.