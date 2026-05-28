27 Mayıs 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası kazandıran rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye heyecanı yaşayan binlerce vatandaş, çekiliş sonuçlarının duyurulmasının ardından kuponlarını kontrol etmeye başladı.

Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişin ardından sonuçlar erişime açıldı. Şans oyunu oynayan vatandaşlar, açıklanan numaralar üzerinden ikramiye sorgulaması yapıyor.

27 MAYIS 2026 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

27 Mayıs 2026 tarihli çekilişte açıklanan kazandıran numaralar şu şekilde:

7 - 52 - 58 - 69 - 82 - 84

Joker: 37

SüperStar: 7

Haftanın merakla beklenen çekilişi sonrası özellikle büyük ikramiye ve diğer kategori ödemeleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Piyango Online sisteminde hareketlilik yaşandı.

KUpon SORGULAMALARI BAŞLADI

Çekiliş sonuçlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, kuponlarına ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Milli Piyango Online sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda, kuponlara isabet eden ikramiye tutarları görüntülenebiliyor.

Özellikle mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamalarda yoğunluk oluştuğu öğrenildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’YA İLGİ SÜRÜYOR

Türkiye’de en çok oynanan şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto, her hafta binlerce kişinin büyük ikramiye umuduyla takip ettiği çekilişler arasında bulunuyor. Haftalık çekilişlerde açıklanan büyük ödüller, vatandaşların ilgisini artırmaya devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi platformlar üzerinden sonuç sorgulaması yapmaları konusunda uyarıda bulunuyor.