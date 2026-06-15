Türkiye genelinde il sayısını 81'den 106'ya çıkarması öngörülen yeni idari düzenleme çalışmaları hız kazandı. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, nüfus ve ekonomik büyüklük gibi kriterleri karşılayan 25 ilçe arasında Antalya'dan Alanya ve Manavgat da yer alıyor.

Yıllardır kamuoyunun gündeminde olan düzenlemenin hayata geçmesi halinde idari yapıda büyük bir değişim yaşanacak. Yeni illerin belirlenmesinde ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması, il merkezine uzaklığı, ekonomik potansiyeli ve ulaşım altyapısının yeterliliği temel şartlar olarak aranıyor.

ALANYA VE MANAVGAT LİSTEDE BAŞI ÇEKİYOR

Belirlenen bu kriterleri büyük ölçüde sağlayan Alanya ve Manavgat, güçlü turizm ekonomileri ve gelişmiş şehir altyapılarıyla adaylar arasında dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu iki turizm merkezinin il statüsüne kavuşmasının kamu yatırımlarının artmasına, bürokratik işlemlerin hızlanmasına ve yerel yönetim hizmetlerinin daha etkin sunulmasına olanak tanıyacağını değerlendiriyor.

YENİ PLAKALAR NASIL BELİRLENECEK?

Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa teklifinin hazırlık sürecinde teknik detaylar da tartışılıyor. Zonguldak ve Konya'da bulunan Ereğli gibi aynı ismi taşıyan ilçelerin durumunun nasıl çözüleceği merak edilirken, 106 ile çıkılması halinde verilecek yeni plaka kodları da gündemdeki yerini koruyor. Aday ilçelerin "100" numaralı plaka kodunu tercih etmediği, bu nedenle sıralamanın nasıl şekilleneceğine dair çekincelerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öne sürüldü.

İL OLMAYA ADAY 25 İLÇE

Mevcut şartlar doğrultusunda il olmaya en yakın konumda bulunan 25 ilçe şu şekilde sıralandı: Alanya (Antalya), Tarsus (Mersin), Çorlu (Tekirdağ), İnegöl (Bursa), Siverek (Şanlıurfa), Manavgat (Antalya), İskenderun (Hatay), Fethiye (Muğla), Akhisar (Manisa), Edremit (Balıkesir), Ereğli (Zonguldak), Erciş (Van), Bandırma (Balıkesir), Cizre (Şırnak), Nazilli (Aydın), Ereğli (Konya), Lüleburgaz (Kırklareli), Ergani (Diyarbakır), Kahta (Adıyaman), Ünye (Ordu), Kozan (Adana), Elbistan (Kahramanmaraş), Polatlı (Ankara), Midyat (Mardin) ve Yüksekova (Hakkari).