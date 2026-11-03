İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle iş çıkış saatlerine denk gelen yağış, hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte birçok noktada vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken araç sürücüleri de su biriken yollarda kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa süre içerisinde etkisini artırdı. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda su birikintileri meydana geldi.

Özellikle Ataşehir ve Yenibosna'da dışarıda bulunan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur karşısında zor anlar yaşadı.

Yanlarında şemsiye bulunanlar yağıştan korunmaya çalışırken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.

Ataşehir ve Yenibosna'da vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sağanağın etkili olduğu Ataşehir ve Yenibosna'da yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar, oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı kişiler yağmurdan korunabilmek için binaların girişlerinde ve kapalı alanlarda beklemeyi tercih etti.

Yağışın etkili olduğu noktalarda günlük yaşamın olumsuz etkilendiği görüldü.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde sağanak sürprizi

İstanbul'un en yoğun noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de sağanak yağıştan etkilendi.

Akşam saatlerinde bölgede bulunan vatandaşlar ve ziyaretçiler, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağış sırasında bazı kişiler şemsiyeleriyle yürümeye devam ederken diğerleri çevredeki kapalı alanlara sığınarak yağmurun etkisini azaltmasını bekledi.

Yollarda su birikintileri oluştu, trafik yavaşladı

Sağanak yağış yalnızca yayaları değil, trafikteki sürücüleri de olumsuz etkiledi.

Kentin çeşitli noktalarında yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Sürücülerin su biriken güzergâhlarda hızlarını düşürdüğü görülürken yağmurun etkisiyle bazı yollarda trafik akışında yavaşlama yaşandı.

Özellikle görüş mesafesinin azalması ve yol yüzeyinin kayganlaşması, sürücüler açısından dikkat edilmesi gereken riskleri artırdı.

Sağanak yağışta sürücülere dikkat uyarısı

Yağışlı havalarda sürücülerin takip mesafesini artırması, ani frenlerden kaçınması ve su birikintilerinin bulunduğu yollarda hızlarını düşürmesi önem taşıyor.

Yayaların ise kaygan zeminlere ve su birikintilerine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde yaşanan olumsuzluklar, yağışlı havalarda alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.