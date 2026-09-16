Sözcü'nün aktardığı habere göre, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi gün içinde yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek 13 bin puan seviyelerine kadar geriledi. Yaşanan sert satış dalgasının ardından piyasada devre kesici uygulaması devreye alındı. Mayıs ayından bu yana en sert günlük kayıp olarak kayıtlara geçen bu düşüş, piyasalarda geniş çaplı bir hareketliliğe neden oldu.

Satış baskısının temelinde, Pusula Portföy'ün yönettiği bazı yatırım fonlarında yaşanan nakit sıkışıklığı yer alıyor. Şirketin, katılma payı iade ödemelerini zamanında yapamayarak temerrüde düştüğünü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi yatırımcılar arasında endişe yarattı. Bu gelişmenin ardından başlayan panik satışları, zarar-kes (stop-loss) mekanizmalarının da çalışmasıyla Borsa İstanbul geneline yayıldı.

ENDEKSLERDE BÜYÜK KAYIP

Saat 16.08 itibarıyla BIST 100 endeksi 13 bin 57 puana kadar inerken, ana sektör endekslerinde de ciddi düşüşler gözlemlendi. Bankacılık endeksi yüzde 4,92 azalışla 15.385,69 puana, sınai endeksi ise yüzde 5,13 kayıpla 18.453 puana geriledi. Bilişim endeksi yüzde 6,36, orman kağıt basım yüzde 6,92 ve metal eşya makina endeksi yüzde 6,39 oranında değer kaybetti.

Diğer sektörlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. İnşaat endeksinde yüzde 6,12, metal ana endeksinde yüzde 5,68 ve kimya petrol plastik endeksinde yüzde 4,63 oranında düşüş kaydedildi. Gıda, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve elektrik endekslerindeki kayıplar ise yüzde 3 ile 4 bandında seyretti.

ZARAR-KES (STOP-LOSS) SARMALI NASIL ÇALIŞTI?

Piyasa uzmanlarının değerlendirmelerine göre, tek bir fon şirketinin likidite sorunu yaşaması, algoritmik işlemlerin ağırlıkta olduğu borsalarda zincirleme bir etki yaratıyor. Yatırımcıların önceden belirlediği zarar-kes seviyelerinin kırılması, otomatik satış emirlerini devreye sokarak düşüş ivmesini matematiksel olarak hızlandırıyor. Bu tür durumlarda devre kesici uygulaması, panik havasının yatışması ve piyasanın rasyonel fiyatlamaya dönebilmesi için kritik bir soğuma molası işlevi görüyor.

Piyasalar, fondaki likidite probleminin olası yansımalarını ve çözüm sürecini yakından izlemeyi sürdürüyor. Uzmanlar, yatırımcıların bu tür dalgalanma dönemlerinde anlık panik kararlarından kaçınarak resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. (Haberde yer alan veriler ve ifadeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.)