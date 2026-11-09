Türkiye genelinde geniş mağaza ağına sahip BİM'in kasım ayının üçüncü haftasına yönelik aktüel ürün listesi belli oldu. 15-17 Kasım 2026 tarihleri için paylaşılan katalogda, özellikle kış aylarında ihtiyaç duyulan elektrikli ısıtıcılar ve küçük ev aletleri ön plana çıktı.

Antalya, Alanya ve Manavgat'taki tüketicilerin de yakından takip ettiği katalogda televizyon, kahve makinesi, mutfak ekipmanları, kişisel bakım cihazları ve temel gıda ürünleri yer alıyor.

Ürünlerin satış tarihleri ve stok durumları mağazalara göre farklılık gösterebiliyor.

BİM'DE 55 İNÇ QLED TELEVİZYON 27.900 TL

Yeni aktüel ürün listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri 55 inç 4K QLED HDR Google TV oldu. Televizyonun satış fiyatı 27.900 TL olarak açıklandı.

Teknoloji kategorisinde ayrıca aksiyon kamerası, ses sistemi ve çeşitli bilgisayar aksesuarları bulunuyor.

BİM teknoloji ürünleri ve fiyatları:

Ürün Fiyat
55 inç 4K QLED HDR Google TV 27.900 TL
Aksiyon kamerası 16.990 TL
Soundbar 4.500 TL
Kablolu oyuncu mouse ve mouse pad seti 999 TL
Kablolu hoparlör 699 TL
Kablosuz kulaklık 599 TL
Kablolu powerbank 499 TL
Şarj edilebilir el feneri 399 TL

KIŞ GELMEDEN ISITICILAR RAFLARA GELİYOR

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte elektrikli ısıtıcılar da aktüel ürün listesinde geniş yer buldu.

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Katalogda radyatör, konvektör, şömine tipi ve fanlı ısıtıcı modelleri farklı fiyat seçenekleriyle sunuluyor.

BİM ısıtıcı fiyatları:

Ürün Fiyat
Radyatör ısıtıcı 3.250 TL
Fanlı konvektör ısıtıcı 2.290 TL
Dikey ısıtıcı 2.190 TL
Çift yönlü şömine ısıtıcı 1.590 TL
Fanlı ısıtıcı 799 TL
Mini quartz ısıtıcı 749 TL

En uygun fiyatlı ısıtıcı seçeneği 749 TL'lik mini quartz model olurken, radyatör ısıtıcı 3.250 TL ile listenin en yüksek fiyatlı ısıtıcı ürünü olarak öne çıkıyor.

KAHVE MAKİNESİ VE MUTFAK ÜRÜNLERİNDE DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler için de katalogda çeşitli ürünler bulunuyor.

Türk kahvesi makinesi, çay makinesi, mikrodalga fırın ve blender çeşitleri aktüel ürünler arasında yer alıyor.

BİM küçük ev aletleri fiyatları:

Ürün Fiyat
Fakir blender seti 2.790 TL
Mikrodalga fırın 2.690 TL
Mini blender 1.990 TL
Çay makinesi 1.990 TL
Türk kahvesi makinesi 1.890 TL
Nostaljik popcorn makinesi 1.690 TL
Buharlı ütü 1.490 TL
Tartı 490 TL
Tüy toplama cihazı 249 TL

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE

BİM'in 15-17 Kasım kataloğunda saç bakımından ağız bakımına kadar çeşitli kişisel bakım cihazları bulunuyor.

Profesyonel saç kurutma makinesi 1.190 TL, erkek bakım seti 1.390 TL ve şarjlı diş fırçası 429 TL fiyatla listeleniyor.

Kişisel bakım ürünlerinin fiyatları:

Ürün Fiyat
Erkek bakım seti 1.390 TL
Profesyonel saç kurutma makinesi 1.190 TL
Kadın tıraş makinesi 899 TL
Şarjlı diş fırçası 429 TL
Makyaj süngeri temizleme seti 399 TL
Cam ayak törpüsü ve tüy alıcı 399 TL
Mini tüy alma makinesi 349 TL
Elektrikli kirpik kıvırıcı 149 TL

OYUNCAKLAR VE KİTAPLAR DA AKTÜEL ÜRÜNLER ARASINDA

Çocuklara yönelik oyuncaklar ve eğitici ürünler de kasım ayı kataloğunda yer alıyor.

Kumandalı araçlardan yapbozlara, eğitici setlerden ilk okuma kitaplarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden ürünler satışa sunulacak.

Ürün Fiyat
Öğretme seti 899 TL
Şarjlı kumandalı duman atan kamyonet 599 TL
Sesli dönüşen robot 349 TL
Monster Truck arabalar 279 TL
Spor araba 239 TL
Büyük boy blok çiçekler 229 TL
Tekli arabalar 119 TL
Manyetik kıyafet giydirme oyunu 119 TL
Puzzle 79 TL
İlk okuma kitapları 39 TL

BİM GIDA ÜRÜNLERİNDE HANGİ FİYATLAR VAR?

Yeni aktüel listede temel gıda ürünleri ve çeşitli atıştırmalıklar da bulunuyor.

Zeytinyağı, pirinç, sucuk, makarna, süt ve bulgur gibi ürünler, alışveriş yapacak vatandaşların dikkatini çekiyor.

BİM 15-17 Kasım gıda fiyatları:

Ürün Fiyat
Sızma zeytinyağı 995 TL
Dana kangal sucuk 319 TL
Pilavlık pirinç 275 TL
Kakaolu fındık kreması 199 TL
Ton balığı 165 TL
Kış pekmezi 149 TL
Fıstık ezmesi 149 TL
Kore usulü körili noodle 119 TL
Acılı ketçap 99,50 TL
Ranch sos 89,50 TL
Bulgur çeşitleri 85 TL
Lavaş 59 TL
Domates püresi 49,50 TL
Çeşni çeşitleri 49,50 TL
Süt 42,50 TL
Oyuncaklı sürpriz yumurta 42,50 TL
Makarna çeşitleri 28,50 TL

Ürünlerin gramaj ve ambalaj özelliklerinin fiyat karşılaştırmalarında dikkate alınması gerekiyor.

TAKVİYE ÜRÜNLERİ DE SATIŞA SUNULACAK

Aktüel listede ahududu aromalı kolajen 449 TL, D3 vitamini ise 199 TL fiyatla yer alıyor.

Bu ürünleri satın almayı düşünen tüketicilerin içerik ve kullanım bilgilerini incelemesi, ihtiyaçlarına uygunluğu konusunda sağlık uzmanına danışması öneriliyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Paylaşılan katalog bilgilerine göre yeni aktüel ürünler 15-17 Kasım 2026 döneminde satışa sunulacak.

Özellikle televizyon, ısıtıcı, kahve makinesi ve elektronik cihazlar gibi ürünlerde stok miktarları mağazalara göre değişebiliyor.

Antalya, Alanya ve Manavgat başta olmak üzere Türkiye genelindeki BİM mağazalarından alışveriş yapacak vatandaşların, gitmeden önce ürünlerin güncel fiyatlarını ve stok durumlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi