Antalya'da bugün kapılarını açan COP31 İklim Konferansı, bölgedeki turizm ve gayrimenkul sektörlerinin geleceğini de gündeme taşıdı. Uzun yıllardır Alanya'da gayrimenkul ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren Tüm Emlak Danışmanları Birliği Almanya Temsilcisi Emrah Yeşilkaya, zirvenin bölgeye sağlayacağı uluslararası görünürlüğe dikkat çekerek Alanya'nın büyüme stratejisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

EN BÜYÜK SERMAYE DOĞA VE YAŞAM KALİTESİ

Şehrin geleceğinin sadece yeni inşaatlar ve artan yapılaşma üzerinden okunmaması gerektiğini belirten Emrah Yeşilkaya, "Bugün Antalya'da başlayan COP31 İklim Konferansı'nın bölgemiz açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Alanya'da uzun yıllardır gayrimenkul ve yatırım sektörünün içinde olan biri olarak, şehrimizin geleceğini yalnızca yeni yatırımlar ve artan yapılaşma üzerinden değerlendirmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Doğal dokunun korunmasının ekonomik sürdürülebilirlik için şart olduğunu ifade eden Yeşilkaya, "Alanya'nın en büyük sermayesi doğal güzellikleri, iklimi ve yaşam kalitesidir. Bunları koruyamadığımız takdirde turizmde de gayrimenkulde de sahip olduğumuz avantajları zaman içerisinde kaybedebiliriz" uyarısında bulundu.

YATIRIM DEĞERİNİ PLANLI ŞEHİRLEŞME BELİRLEYECEK

Altyapı ve kaynak yönetiminin gayrimenkul piyasasına doğrudan etki edeceğini vurgulayan Emrah Yeşilkaya, bugünden atılacak adımların önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Özellikle su kaynaklarının korunması, enerji verimliliği, altyapı ve planlı şehirleşme konularında bugünden atılacak adımlar, gelecekte Alanya'nın yatırım değerini belirleyecektir. COP31'in sağlayabileceği uluslararası görünürlük ve iş birliği fırsatlarını önemsiyorum. Ancak bu tür organizasyonların bölgemize gerçek katkı sağlaması, ortaya koyacağımız somut projelere bağlıdır."

ORTAK AKIL VE UZUN VADELİ YAKLAŞIM ÇAĞRISI

Kentin gelişimi sürecinde tüm paydaşlara sorumluluk düştüğünü belirten Yeşilkaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim düşüncem, Alanya'nın büyümeye devam ederken sahip olduğu doğal ve ekonomik değerleri de koruyabilmesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve iş dünyasının birlikte hareket ederek sürdürülebilir şehirleşme ve yatırım konusunda uzun vadeli bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Alanya'nın geleceğine yapılacak en değerli yatırım, bu şehri gelecek nesillere yaşanabilir ve güçlü bir şekilde bırakabilmektir."

Kaynak: Haber Merkezi