İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde 9 Kasım 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi ile enkazdan çıkarılan iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6'ya yükseldi. Açıklamada, enkaz altında olduğu değerlendirilen 8 kişiye ulaşmak için ilgili ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre hastanelerde tedavi altına alınan 11 yaralının bulunduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, patlama anında fabrika yakınlarında bulunan görgü tanığı Nuri Ali Ülker, olayın şiddetini vurguladı. Ülker, patlamayla birlikte büyük bir toz bulutu ve dumanın yükseldiğini, yerin sarsıldığını ifade etti.

SORUŞTURMA İÇİN 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Gürlek, olayın hemen ardından hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıklandı. Savcılar ve bilirkişi heyetinin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, önceliğin enkaz altındaki işçilere ulaşmak olduğu vurgulandı.

ARAMA KURTARMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Endüstriyel tesislerdeki bu tür büyük çaplı patlamalarda arama kurtarma operasyonları, ikincil göçük ve yangın riskleri nedeniyle tam donanımlı uzman ekiplerce yürütülüyor. Bilirkişi heyetinin olay yerindeki eş zamanlı tespitleri, hem kurtarma stratejisinin güvenliğini sağlamada hem de patlamanın asıl nedenini ortaya çıkaracak adli soruşturmanın temelini oluşturmada kritik rol oynuyor.