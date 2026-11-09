Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılından bu yana haber alınamayan ve hakkında gaiplik kararı verilen 3 çocuk babası zihinsel engelli Ekrem Bakar'ın cinayete kurban gittiği aydınlatıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, öz oğlunu öldürdüğü tespit edilen baba R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi, 2014 yılında baba R.B.'nin kolluk kuvvetlerine giderek oğlunun terör örgütüne katıldığı yönünde kayıp ihbarında bulunmasına dayanıyor. Yıllarca 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla aranan Ekrem Bakar'dan hiçbir iz bulunamaması üzerine dosya yeniden incelemeye alındı.

CİNAYETİ GİZLEMEK İÇİN SAHTE İHBAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen detaylı saha araştırmaları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takipler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Elde edilen bulgulara göre baba R.B., aralarındaki maddi anlaşmazlık sebebiyle oğlunu öldürüp kırsal bir alana gömdü ve cinayeti gizlemek amacıyla sahte terör ihbarında bulundu.

ANTALYA VE BATMAN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Somut delillerin toplanmasının ardından 3 Kasım tarihinde Antalya ve Batman'da önceden belirlenen 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında baba R.B. dahil olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba R.B., mahkeme heyeti tarafından 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise adli makamlarca serbest bırakıldı.