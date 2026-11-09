İstanbul'un Fatih ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen araç yangını büyük paniğe neden oldu. Karagümrük Mahallesi'nde arızalanan bir servis minibüsünde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede park halinde bulunan araçlara sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında toplam 6 araç kullanılamaz hale geldi.

ARIZAYI GİDERMEYE ÇALIŞIRKEN ALEV ALDI

Olay, saat 06.00 sıralarında Fatih ilçesine bağlı Karagümrük Mahallesi Özgüven Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokağa giren bir servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Sürücü, aracındaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada minibüste yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsün yakınında park halinde bulunan 5 araca daha sıçradı.

6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı araçlara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, servis minibüsüyle birlikte toplam 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Hasar gören araçlar, olay yerindeki çalışmaların ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

“SESLERE UYANIP GELDİK”

Yangında aracı zarar gören mahalle sakinlerinden Ozan Kılıçarslan, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Kılıçarslan, “Sabaha karşı bir araba alev alıyor. Biz de seslere uyanıp geldik. Benim arabam haricinde birkaç komşumuzun arabası da hasar gördü. Aracımızı şu an çekiciye alacağız. Benim bildiğim 5 ya da 6 araba olması lazım. Minibüs tarzında bir araçtan çıkmış” ifadelerini kullandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sabah saatlerinde mahallede paniğe yol açan yangının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Servis minibüsünde başlayan yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.