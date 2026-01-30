Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında yönetim kademelerine geçişte kurallar tamamen değişti. 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, Alanya’daki okul idarecilerini de yakından ilgilendiren “Milli Eğitim Akademisi” dönemi resmen başladı. Yeni sistem, eğitimde kariyer basamaklarını yeniden şekillendirirken, yöneticilik artık sadece bir görev değil, bir uzmanlık süreci olarak tescillendi.

AKADEMİ EĞİTİMİ VE YAZILI SINAV ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemenin en çarpıcı noktası, yönetici adayları için getirilen çok aşamalı eleme sistemi oldu. Bundan sonra ilk kez müdür veya müdür yardımcısı olmak isteyen eğitimciler, sadece tecrübeleriyle değil, ÖSYM veya Bakanlık tarafından yapılacak kapsamlı bir yazılı sınavla ter dökecek. Sınav barajını aşan adaylar için ise asıl süreç Milli Eğitim Akademisi’nde başlayacak. Kurulan bu akademi bünyesindeki “Yönetici Yetiştirme Programı”nı başarıyla tamamlamayanlar, yönetim koltuğuna oturamayacak.

YÖNETİCİLİK ARTIK "İKİNCİ GÖREV" SAYILACAK

Öğretmenlik Mesleği Kanunu’na dayandırılarak hazırlanan yeni yönetmelikte, okul müdürlüğü ve yardımcılığının hukuki statüsü de netleşti. Eğitim kurumu yöneticiliği bundan böyle “ikinci görev” kapsamında yürütülecek. Yani idareciler, asli görevleri olan öğretmenlik vasfını korurken, profesyonel yöneticilik eğitiminden geçerek bu sorumluluğu üstlenecek.

GÖREV SÜRESİ DOLANA YENİDEN DEĞERLENDİRME

Sadece yeni adaylar değil, halihazırda görev yapan binlerce okul yöneticisi için de yeni bir süreç başlıyor. Alanya kamuoyunun ve eğitim camiasının merakla beklediği yeniden görevlendirme işlemleri de bu yönetmelik kriterlerine göre yapılacak. Görev süresi dolan idareciler, belirlenen yeni performans ve liyakat kriterlerine göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu hamle ile okullarda yönetim kalitesinin artırılması ve eğitimde standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.