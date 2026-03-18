ALANYA'DA vatandaşların bayram öncesi kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için belediye tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti planlandı. Alanya Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, arefe günü sabah saatlerinden itibaren belirlenen noktalardan mezarlıklara servisler kaldırılacak.

Program kapsamında saat 09.00’da Dinek Belediye Mezarlığı ile Cikcilli Mezarlığı arasında ulaşım sağlanacak. Aynı saatlerde Kestel Yangılı Mezarlığı çıkışlı servisler de Mahmutlar Belediye Mezarlığı yönüne hareket edecek. Öte yandan Kestel Mahallesi Barbaros Bulvarı ile Mahmutlar Merkez Mezarlığı arasında ise 09.00 ve 14.00 saatlerinde çift yönlü seferler düzenlenecek. Yetkililer, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından dönüş seferlerinin de aynı güzergâhlar üzerinden sağlanacağını belirterek, vatandaşların hizmetten ücretsiz şekilde faydalanabileceğini bildirdi. (Gülser YİĞİT)

