Dünya, pandemi yorgunluğunu üzerinden atamamışken Hindistan’dan gelen yeni bir salgın haberiyle sarsıldı. Bilim dünyasını ayağa kaldıran Nipah virüsü, Kovid-19 ile kıyaslandığında ortaya koyduğu ürkütücü ölüm oranıyla küresel sağlık otoritelerini teyakkuza geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan’ın Batı Bengal eyaletindeki vakalar üzerine kapsamlı bir değerlendirme notu paylaştı.

ÖLDÜRÜCÜLÜK ORANI YÜZDE 75’E ÇIKIYOR

Nipah virüsünün en korkutan yanı, yakalanan her 100 kişiden 40 ile 75’inin hayatını kaybetmesi. Bu veri, virüsün Kovid-19’dan yaklaşık beş kat daha ölümcül olduğunu gösteriyor. Enfekte olan kişilerde şiddetli ateş ve solunum yolu yetmezliğinin yanı sıra beyin iltihabı (ensefalit) gibi geri dönülemez hasarlar ve ölümcül tablolar gelişebiliyor. Üstelik bu tehlikeli patojenin henüz onaylanmış bir aşısı veya özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

DÜNYA TEYAKKUZDA: HAVALİMANLARI MERCEK ALTINDA

Güney Doğu Asya ülkeleri, Hindistan’dan gelen haberler sonrası sınır kapılarını adeta mühürledi. Hong Kong, Singapur, Vietnam ve Malezya gibi ülkeler Hindistan çıkışlı uçuşlarda sağlık denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Virüsün ana kaynağı olan meyve yarasaları ve domuzlarla temasın kesilmesi için bölgede geniş çaplı önlemler alınıyor.

ALANYA VE TÜRKİYE İÇİN RİSK VAR MI?

DSÖ, mevcut veriler ışığında virüsün uluslararası yayılma riskini şu an için "düşük" olarak tanımlıyor. İnsanlar arası bulaşmanın kısıtlı kalması, Türkiye ve önemli turizm merkezlerinden Alanya gibi noktalar üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Ancak uzmanlar, küresel hareketliliğin yüksek olduğu bu dönemde Alanya gibi dünya turizmine kapılarını açan bölgelerin bu tür gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğine işaret ediyor. Şu an için herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması kararı ise bulunmuyor.