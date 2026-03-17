​BAKANLIK KARARI VE SORUŞTURMA DETAYLARI

​İçişleri Bakanlığı, Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında yürütülen adli sürecin ardından idari kararı açıkladı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'Rüşvet Almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi