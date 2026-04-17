ŞANLIURFA ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve eğitim camiasını derinden sarsan silahlı saldırıların ardından, okul temelli şiddet olayları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Gülderen Akdağ, şiddetin bir anda ortaya çıkmadığını, sürecin çoğu zaman uzun bir ihmal zinciriyle ilerlediğini vurguladı.

'İHMAL EN KRİTİK FAKTÖR'

Okullarda son dönemde şiddet olaylarında artış gözlemlendiğini belirten Akdağ, birçok vakada erken dönemde fark edilebilecek psikolojik işaretlerin göz ardı edildiğini ifade etti. Akdağ, “Maalesef son zamanlarda okul temelli şiddet olaylarında bir artış gözlemliyoruz. Ben bu tabloya baktığımda en önemli etkenlerden birinin ihmal olduğunu düşünüyorum. Çocukları değerlendirdiğimizde, çoğunda belirgin psikolojik sorunların işaretleri görülebiliyor. Aileler yeterince dikkatli ve ilgili davranmadığında, aslında erken müdahale ile çözülebilecek süreçler ilerleyip çok ciddi sonuçlara dönüşebiliyor ve bu da telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açabiliyor” dedi.

AİLELERE 'NİTELİKLİ ZAMAN' UYARISI

Çocuklarla geçirilen zamanın süresinden çok niteliğine dikkat çeken Akdağ, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasının önemine değindi. Akdağ, “Çocuğa sadece eğitim vermek ya da özel dersler aldırmak yeterli değildir. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi gerekir. Bunun için saatlerce birlikte olmaya gerek yok; günlük kısa ama nitelikli vakit bile çocuğun hem duygusal durumunu hem de sosyal gelişimini anlamak açısından oldukça değerlidir" dedi.

EKRAN VE OYUN KULLANIMINA DİKKAT!

Çocukların dijital ortamda geçirdiği sürenin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Akdağ, içerik takibinin de önemine dikkat çekti. Akdağ, "Ayrıca çocukların ekran kullanımının kontrol altında tutulması ve sosyal ilgi alanlarının, hobilerinin desteklenmesi gerekir. Bu, hem sosyal becerilerini hem de empati yeteneklerini geliştirecektir. Günümüzde teknolojiyi tamamen hayatımızdan çıkarmak mümkün değil; ancak kontrollü ve bilinçli kullanım büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, çocukların oynadığı oyunların içeriklerinin aileler tarafından bilinmesi de önemlidir" diye konuştu.

OKULLARA VE UZMANLARA BÜYÜK GÖREV

Okullarda güvenlik önlemlerinin yanı sıra rehberlik servislerinin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Akdağ, riskli durumların erken tespiti için psikolojik desteğin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Akdağ, "Okullarda ise güvenlik önlemlerinin yanı sıra rehberlik servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylece riskli durumlar erken fark edilerek öğrenciler gerekli görüldüğünde psikolog veya psikiyatri desteğine yönlendirilebilir. Ailelerin de ihtiyaç duyduklarında profesyonel destek almaktan çekinmemesi gerekir. 'Çocuğumla iletişimimi nasıl güçlendirebilirim?' gibi sorular için bile uzman desteği almak oldukça faydalıdır. Bu durum aslında bir aile danışmanlığı süreci olarak değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.

'ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR'

Ailelerin profesyonel destek almaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, bazı olayların erken fark edilmesi halinde çok daha farklı sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Akdağ, “Son günlerde yaşanan bazı olaylarda, erken fark edilseydi ve süreç daha yakından takip edilseydi, çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Bu nedenle hem ailelerin hem eğitim kurumlarının daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum ki bundan sonra benzer acıları bir daha yaşamayız" dedi.” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

