Samsun’da okullara saldırı yapılacağı yönünde paylaşım yapan 6’sı çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırıları sonrası yürütülen çalışmalarda ülke genelinde 411 kişinin yakalandığını duyurdu.

Okulları hedef alan tehdit mesajları ve asılsız sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturmalar genişledi. Samsun’da okullara saldırı yapılacağı yönünde paylaşım yaptığı belirlenen 6’sı çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son günlerde özellikle okul güvenliği başlığı altında yayılan provokatif içerikler, sadece Samsun’da değil birçok ilde soruşturma konusu oldu. Velileri ve öğrencileri tedirgin eden bu paylaşımlar, okullara saldırı tehdidi ve kamuoyunda panik oluşturabilecek içerikler nedeniyle yakın takibe alındı.

SAMSUN’DA 7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılarla ilgili resmi açıklamaları hedef alan, suçu ve suçluyu öven, ayrıca okulları hedef gösteren paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6’sının çocuk olduğu bildirildi.

Bu gelişme, sosyal medyada yapılan her paylaşımın sadece ekranla sınırlı kalmadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle öğrencilerin ve velilerin yoğun olduğu okul saatlerinde yayılan tehdit içerikleri, günlük hayatı doğrudan etkileyen bir güvenlik başlığına dönüştü.

İSTANBUL VE KÜTAHYA’DA DA SORUŞTURMA ADIMLARI GELDİ

Gün içindeki haber akışına göre İstanbul’da Telegram üzerinden bombalama tehdidi içeren mesajlar paylaştığı belirtilen bir lise öğrencisi de gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Kütahya’nın Simav ilçesinde ise öğrenciler ve veliler arasında endişe yaratabilecek içerikler paylaştığı belirtilen bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bu tablo, soruşturmaların tek bir il ya da tek bir paylaşım grubuyla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Siber suç birimleri, özellikle doğrulanmamış saldırı çağrıları, okul isimleri verilerek yapılan tehditler ve panik üretmeye dönük içerikler üzerinde yoğunlaşıyor.

EGM RAKAMLARI AÇIKLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 17 Nisan 2026 tarihli açıklamasına göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası yürütülen faaliyetlerde 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edildi. Tehdit, eylem çağrısı ve halkı yanıltıcı paylaşım yaptığı belirtilen toplam 411 şahıs yakalandı.

Açıklamada ayrıca, olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram üzerindeki 111 kanalın kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Emniyet, kamu düzenini bozabilecek paylaşımlara karşı çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

VELİLER İÇİN EN KRİTİK NOKTA: RESMİ KAYNAK DIŞINA İTİBAR ETMEMEK

Uzman görüşü verilmeden bile tablo net: Bu tür içeriklerin en büyük etkisi, okul çevresinde korku ve belirsizlik üretmesi. Bir mesajın ekran görüntüsü olarak dolaşıma girmesi bile servis saatlerinden okul girişlerine kadar birçok başlıkta aileleri doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle güvenlik birimlerinin son uyarısı açık: Sosyal medyada yayılan ve kaynağı belirsiz olan tehdit içeriklerine değil, sadece resmi açıklamalara bakılmalı. Çünkü doğrulanmamış her paylaşım, hem soruşturma konusu oluyor hem de toplumdaki gerilimi büyütüyor.