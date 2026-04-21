Alanya’da 22 Nisan tarihinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Kesintinin, enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılacağı belirtildi.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıklarının, dağıtım şirketi tarafından günlük olarak güncellendiği ifade edildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlı kesinti listelerini kontrol etmeleri öneriliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti süresince elektrikle çalışan cihazlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşların elektrik cihazların bozulmalarına karşı dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu. Özellikle esnaf ve turizm işletmeleri için önceden hazırlık yapılması önem taşıyor.

İşte kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesintinin yapılacağı saat aralığı:

Kesinti Tarihi : 2026-04-22 09:30:00 - 16:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ OBA KEÇELİ,MERKEZ OBA Mah. AZAKOĞLU Sk.,MERKEZ OBA Mah. BAŞARANLAR Sk.,MERKEZ OBA SETİÇİ bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-22 09:30:00 - 16:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ OBA KEÇELİ,MERKEZ OBA Mah. AZAKOĞLU Sk.,MERKEZ OBA Mah. BAŞARANLAR Sk.,MERKEZ OBA TOPAL HASAN bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması