Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve Alanya kamuoyu tarafından da büyük bir şaşkınlıkla takip edilen esrarengiz kaçırılma vakasında sıcak saatler yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’deki evinin önünden zorla alıkonulmasının ardından polis ekipleri düğmeye bastı. Film sahnelerini aratmayan bir arama çalışmasıyla Karaal sağ olarak kurtarılırken, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

Kayıp ihbarının ardından alarma geçen emniyet güçleri, güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek geniş çaplı bir iz sürme işlemi başlattı. Titiz saha araştırmaları sonucunda Karaal’ın rehin tutulduğu adres tespit edildi. Atıl vaziyetteki bir prefabrik yapıya düzenlenen şok baskında, İBB yöneticisi elleri ve kolları bağlanmış halde bulundu. Sağlık durumu güvence altına alınan Karaal, detaylı tetkik ve tedavi işlemleri için derhal hastaneye sevk edildi.

22 SUÇ KAYDI BULUNAN ZANLI BİNADA YAKALANDI

Operasyon sırasında prefabrik yapıda bulunan silahlı bir şahıs da polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde olay yerine sadece yemek getirdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ancak yapılan kimlik sorgulamasında şahsın tam 22 ayrı suç kaydının bulunması, olayın arka planındaki ciddiyeti gözler önüne serdi. Soruşturmanın genişletilmesiyle toplam gözaltı sayısı 7'ye çıkarken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve bağlantılarının deşifre edilmesi sürüyor.

KOPYA PLAKA VE SİYAH ÇUVAL DETAYI

Olayın geçmişine dair ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Gazeteci Timur Soykan’ın kamuoyuna duyurduğu iddialara göre; akşam 21.00 sularında ailesiyle bir ziyarete gitmek üzere aracının yanına giden Karaal, aniden yanına yaklaşan araçtan inen kimliği belirsiz üç kişinin fiziki saldırısına uğradı. Darp edilerek zorla araca bindirilen yöneticinin başına siyah bir poşet geçirildiği öne sürüldü. Saldırganların izlerini kaybettirmek için sinsi bir plan yaptığı, kaçış aracına Karaal'ın sokağında bulunan başka bir aracın kopyalanmış plakasını taktıkları tespit edildi. Eşinin emniyete sığınmasıyla başlayan ve Alanya dahil tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği dehşet verici olayda, karanlık ağların çözülmesi için çok yönlü soruşturma hız kesmeden devam ediyor.