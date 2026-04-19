Alanya’nın sevilen genç isimlerinden Orkun Karaduman, yeni bir iş girişimiyle ticaret hayatına adım attı. Karaduman, Alanya Sports Club bünyesinde faaliyet gösteren kafeteryanın işletmesini üstlenerek spor ve sosyal yaşamın kesiştiği önemli bir noktada hizmet vermeye hazırlanıyor.

SPOR VE SOSYAL YAŞAMIN BULUŞMA NOKTASI

Tesis içerisinde yer alan kafeterya, spor yapanların yanı sıra sosyal vakit geçirmek isteyenler için de önemli bir buluşma noktası konumunda. Yeni dönemde mekanın daha hareketli ve yenilikçi bir konseptle hizmet sunması hedefleniyor.

GENÇ GİRİŞİMCİDEN YENİ VİZYON

İşletmeciliğini üstlenen Orkun Karaduman’ın, mekana hem lezzet hem de sosyal atmosfer açısından farklı bir soluk getirmesi bekleniyor. Genç girişimci ruhunu yansıtan yaklaşım, özellikle Alanya’daki gençler arasında ilgi uyandırıyor.

“KALİTELİ HİZMET ÖNCELİĞİMİZ”

Karaduman, hedeflerinin misafir memnuniyetini ön planda tutmak olduğunu belirterek, “Kaliteli hizmet anlayışıyla Alanyalılara keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunmak istiyoruz. Tüm dostlarımı beklerim” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE İLHAM VEREN GİRİŞİM

Alanya’da gençlerin iş hayatına atılmasına örnek gösterilen bu girişim, yerel ekonomiye katkı ve istihdam açısından da önem taşıyor. Yeni işletmenin, önümüzdeki süreçte bölgedeki sosyal hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor.