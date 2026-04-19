Alanya’nın sosyal yaşamında öne çıkan mekanlardan Ay’La Restaurant, hafta sonunda samimi ve enerjisi yüksek bir doğum günü organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Alanya Vergi Dairesi yanında hizmet veren mekan, şık dekorasyonu ve sıcak atmosferiyle davetlilere keyifli bir gece yaşattı.

SEVDİKLERİYLE ANLAMLI KUTLAMA

Büşra Berktaş, 27. yaşını annesi Kader Güven, ablası Merve Dedeoğlu ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Aile ve dostların bir araya geldiği organizasyon, samimi görüntülere sahne oldu. Gecede dostluk ve birlikte olmanın verdiği mutluluk ön plana çıktı.

MÜZİK VE EĞLENCE GECEYE DAMGA VURDU

Gece boyunca çalan müzikler eşliğinde davetliler doyasıya eğlendi. Canlı ve hareketli atmosfer, katılımcıların enerjisiyle birleşince mekanda adeta festival havası oluştu. Eğlenceye kısa molalar verilse de gece boyunca tempo hiç düşmedi.

PASTA KESİMİ DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Organizasyonun en özel anlarından biri, özenle hazırlanan doğum günü pastasının kesildiği an oldu. Arkadaşlarının sürprizleriyle karşılaşan Berktaş, bu anlarda duygusal ve mutlu anlar yaşadı. Pastanın kesilmesiyle birlikte alkışlar ve kutlamalar geceye renk kattı.

HATIRA FOTOĞRAFLARIYLA ANILAR ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Gecede çekilen fotoğraflar, bu özel anların kalıcı hatıralara dönüşmesini sağladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyon, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

AY’LA RESTAURANT SOSYAL HAYATTA ÖNE ÇIKIYOR

Ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla adından söz ettiren Ay’La Restaurant, Alanya’da özel gün kutlamaları ve sosyal etkinlikler için tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor. Bu tür etkinlikler, kentin sosyal hayatına canlılık katarken yerel işletmelerin de hareketlenmesine katkı sağlıyor.

Sevdikleriyle birlikte yeni yaşına “merhaba” diyen Büşra Berktaş, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek gecenin sonunda mutluluğunu paylaştı. Eğlencenin doruğa ulaştığı kutlama, uzun süre hafızalarda yer edecek anılarla sona erdi.