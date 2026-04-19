Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlıklar Danışmanı Necati Şatana, sosyal medyada paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan fenomen Bilo Baba ile bir araya geldi. Alanya’da gerçekleşen buluşma, hem samimi atmosferi hem de renkli görüntüleriyle dikkat çekti.

SAMİMİ VE KEYİFLİ SOHBET

Görüşmede gündelik yaşamdan sosyal medyaya uzanan çeşitli konular ele alındı. Tarafların karşılıklı sohbeti sırasında ortaya çıkan samimi diyaloglar, buluşmanın sıcak bir ortamda geçtiğini gösterdi. Farklı alanlardan isimlerin bir araya gelmesi, Alanya’daki sosyal etkileşimin çeşitliliğini de yansıttı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN ETKİLEŞİM

Necati Şatana, buluşmaya ilişkin kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Takipçiler, buluşmaya ilişkin olumlu yorumlarda bulundu.

ALANYA’DA SOSYAL HAYATIN RENKLERİ

Alanya’da farklı kesimlerden isimlerin bir araya geldiği bu tür buluşmalar, kentin sosyal yaşamına dinamizm katıyor. Özellikle sosyal medya etkisi yüksek isimlerle yapılan görüşmeler, yerel gündemin dijital platformlara taşınmasına da katkı sağlıyor.

HATIRA KARELERİYLE TAMAMLANDI

Keyifli geçen buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Ortaya çıkan kareler, bu özel anın kalıcı bir hatırası olarak paylaşıldı.