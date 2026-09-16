Kurtlar Vadisi Pusu'nun eski bölümlerindeki bazı ayrıntılar, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmadaki son gelişmelerin ardından yeniden tartışılıyor. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.

"34 FG 7061" PLAKASI NE ANLAMA GELİYOR?

Tartışmanın merkezinde Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım karakterlerinin bulunduğu araçta görülen "34 FG 7061" plakası yer alıyor. Sosyal medyada ve bazı haberlerde dile getirilen iddiaya göre plakadaki "FG" harfleri Fetullah Gülen'in baş harflerine işaret ediyor.

İddianın ikinci bölümünü ise plakanın rakamları oluşturuyor. 7061 sayısı tersten okunduğunda 1607 ortaya çıkıyor. Bu sayı da 16.07, yani 16 Temmuz tarihi olarak yorumlanıyor. Buradan hareketle plakanın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 16 Temmuz'a bağlanan gecesine gönderme yaptığı ileri sürülüyor.

PLAKA 15 TEMMUZ'DAN YILLAR ÖNCE EKRANDAYDI

İddiayı tartışmalı hale getiren noktalardan biri, söz konusu plakanın 15 Temmuz darbe girişiminden yıllar önce dizide kullanılmış olması. "34 FG 7061" plakası Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde ekrana geldi. Bu nedenle eski görüntüler, son günlerde yeniden dolaşıma girdi.

Ancak plakanın gerçekten Fetullah Gülen ve 15 Temmuz'u işaret etmek amacıyla tasarlandığını gösteren kamuoyuna açıklanmış bir belge bulunmuyor. Yapım ekibinden de plakanın bu anlamı taşıdığını doğrulayan bir açıklama aktarılmış değil. Bu nedenle "FG = Fetullah Gülen" ve "7061 = 16.07" bağlantısı şu aşamada doğrulanmış bilgi değil, yorum ve iddia niteliğinde. Kesinleşmiş bir yargı tespiti de bulunmuyor.

"KURTLAR VADİSİ DARBE" BAŞVURUSU DA GÜNDEMDE

Tartışmalar yalnızca plakayla sınırlı değil. Pana Film'in "Kurtlar Vadisi Darbe" adı için 24 Mayıs 2016'da, yani 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık iki ay önce başvuruda bulunduğu da daha önce kamuoyuna yansımıştı. Ancak söz konusu işlem bir "patent alınması" değil başvuruydu ve başvuru daha sonra reddedildi.

Bu konu nedeniyle Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat hakkında yürütülen soruşturmanın da takipsizlikle sonuçlandığı; savcılığın Şaşmaz ve Canpolat'ın FETÖ/PDY ile bağlantısının tespit edilmediği yönünde değerlendirmede bulunduğu aktarılıyor. Dolayısıyla "Kurtlar Vadisi Darbe" başvurusunun 15 Temmuz'dan önce yapılmış olması bir olgu olsa da bunun darbe girişiminin önceden bilindiğini kanıtladığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASIYLA YENİDEN GÜNDEMDE

Kurtlar Vadisi hakkındaki eski iddiaların yeniden gündeme gelmesinin arkasında ise Kaşif Kozinoğlu soruşturması bulunuyor. Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu senaristlerinin bilgisine başvurulması, dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ve bazı eski sahnelerin yeniden incelenmesine yol açtı.

Dizide Kaşifoğlu karakterinin tasfiyesine ilişkin sahnelerin Kozinoğlu hayattayken yayımlanmaya başladığı, ancak karakterin öldürüldüğü 139. bölümün Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de ekrana geldiği belirtiliyor. Bu kronoloji nedeniyle "Kurtlar Vadisi Kozinoğlu'nun ölümünü önceden gösterdi" şeklindeki kesin ifadeler de mevcut yayın tarihleriyle örtüşmüyor.

Sonuç olarak "34 FG 7061" plakasının gerçekten 15 Temmuz'a gönderme amacıyla kullanılıp kullanılmadığı henüz ortaya konulmuş değil. Plakanın dizide yer aldığı doğrulanabilir bir ayrıntı olsa da harf ve rakamlara yüklenen anlamlar, bunu destekleyen somut bir belge veya doğrulanmış yapımcı-senarist açıklaması bulunmadığı için iddia olarak değerlendiriliyor.