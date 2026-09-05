Dijital yayın platformu Netflix, İngiltere'deki kullanıcıları için abonelik paketlerinde bu yıl içinde ikinci kez fiyat artışına gittiğini duyurdu. Yeni tarifeler yeni aboneler için anında devreye girerken, mevcut kullanıcılara fatura dönemlerinden bir ay önce e-posta ile bildirim yapılacak.

Yapılan güncellemeye göre en büyük fiyat artışı reklam destekli pakette uygulandı. Aylık 5,99 sterlin olan reklamlı paket yüzde 33,4 artışla 7,99 sterline çıktı. Reklamsız standart paketin fiyatı yüzde 7,7 oranında artarak 12,99 sterlinden 13,99 sterline yükseldi. Özel (premium) paket ise yüzde 10,5 zamlanarak 18,99 sterlinden 20,99 sterline ulaştı. Ayrıca hesaba ek üye dahil etme bedeli 4,99 sterlinden 5,99 sterline çıkarıldı.

FİYAT ARTIŞININ GEREKÇESİ NE?

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yeni fiyatlandırmanın platformun sunduğu içerik çeşitliliğindeki ve hizmet kalitesindeki artışı yansıttığı ifade edildi. Netflix, 2025 yılı gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 17 artırarak 45,2 milyar dolara (yaklaşık 33,4 milyar sterlin) ulaştırmış ve 13,3 milyar dolar (yaklaşık 9,8 milyar sterlin) faaliyet kârı açıklamıştı. Platform bu yıl "The Gentlemen 2", "Black Doves 2", "Pride And Prejudice", "Jonny Boy" yapımlarının yanı sıra Kate Winslet'ın başrolünde olduğu "The Unheard" projesini yayınlamayı planlıyor.

ABONELER İÇİN TASARRUF SEÇENEKLERİ NELER?

Fiyat karşılaştırma platformu Uswitch uzmanlarından Max Beckett'in değerlendirmesine göre, doğrudan Netflix'e ödeme yapan kullanıcılar herhangi bir taahhüde bağlı bulunmuyor. Beckett, yeni fiyatları yüksek bulan abonelerin ceza ödemeden üyeliklerini iptal edebileceğini veya reklamlı pakete geçiş yaparak yılda 72 sterlin tasarruf sağlayabileceğini aktardı. Ayrıca maliyetleri düşürmek isteyen kullanıcılar için ITVX, Channel 4 ve Tubi gibi tamamen ücretsiz alternatif platformların değerlendirilebileceği belirtiliyor.