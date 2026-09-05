Alman piyanist ve besteci Levi Schechtmann, dünya turnesi kapsamında Türkiye'deki ilk sahnesine Serik'in Belek turizm merkezinde çıktı. Konser alanının tamamen dolduğu etkinlikte sanatçı, klasik müzik eserlerini kendi tarzıyla yeniden yorumladı.

KLASİK ESERLERE HİP-HOP DOKUNUŞU

Piyano dinletisini elektronik ve modern altyapılarla birleştiren Schechtmann, performansında hip-hop ve house ritimlerine ağırlık verdi. Sahne sonrasında duygularını paylaşan Alman müzisyen, Türkiye'deki ilk konserinin Belek'te gerçekleşmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve burada kendini evinde hissettiğini belirtti.

İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Belek'teki otel performansıyla dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçının bir sonraki durağı da netleşti. Yapılan açıklamaya göre, Levi Schechtmann Türkiye'deki ilk resmi konserini 28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirecek.