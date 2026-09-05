Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup ederek kritik deplasmandan üç puanla ayrıldı. Sezona 6'şar puanla devam eden iki takımın mücadelesi, özellikle ikinci yarıdaki tempo ve skor üstünlüğünün el değiştirmesiyle öne çıktı.

FENERBAHÇE SKRINIAR İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde ev sahibi Fenerbahçe skor avantajını yakaladı. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş ise geriye düştükten sonra oyundan kopmadı ve beraberlik için baskısını artırdı. Siyah-beyazlıların aradığı gol 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'dan geldi. Bu golle skor 1-1'e taşınırken takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

VLAHOVIC DERBİNİN SKORUNU BELİRLEDİ

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü ararken Beşiktaş 73. dakikada üstünlüğü ele geçirdi. Dusan Vlahovic'in kaydettiği golle siyah-beyazlılar 2-1 öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe özellikle yan toplar ve kanat organizasyonlarıyla beraberlik golünü aradı. Beşiktaş ise savunmada skoru korumaya çalışırken kazandığı toplarla hızlı hücum fırsatları yakaladı.

Mücadelenin son dakikalarında tempo daha da yükseldi. Fenerbahçe rakip yarı alandaki baskısını artırırken Beşiktaş da geçiş hücumlarıyla üçüncü golü aradı. Sarı-lacivertlilerin son bölümde geliştirdiği ataklardan sonuç çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ 9 PUANA YÜKSELDİ

Derbi galibiyetiyle Beşiktaş ligdeki puanını 9'a yükseltirken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, önceki hafta Çorum FK karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe deplasmanından da üç puan çıkardı. Fenerbahçe ise sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başlamasının ardından Konyaspor ve Samsunspor karşısında aldığı galibiyetlerle yakaladığı lig serisini derbide sürdüremedi.

KADIKÖY'DEKİ REKABETTE BEŞİKTAŞ'TAN YENİ GALİBİYET

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti Türk futbolunun en uzun soluklu karşılaşmaları arasında yer alırken son yıllarda Kadıköy'deki maçlarda siyah-beyazlıların aldığı sonuçlar da öne çıkıyor. Beşiktaş, bu derbi öncesinde Fenerbahçe'ye konuk olduğu son altı Süper Lig karşılaşmasının üçünü kazanmıştı. Buna karşılık Fenerbahçe geçen sezon iki lig derbisinde de Beşiktaş'ı mağlup etmişti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, rakibinin derbilerdeki galibiyet serisini de sona erdirmiş oldu.

ITALIANO İLK DERBİSİNİ KAZANDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki ilk Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise sarı-lacivertli takımın başında Beşiktaş'a karşı daha önce çıktığı lig derbilerinde yenilgi yaşamamıştı. Böylece karşılaşma, iki teknik adam açısından da farklı anlamlar taşıyan bir sonuçla tamamlandı.

FENERBAHÇE'Yİ AVRUPA SINAVI BEKLİYOR

Derbinin ardından iki takım için yoğun maç takvimi devam edecek. Beşiktaş ligdeki bir sonraki karşılaşmasında sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise ligde Gaziantep FK deplasmanına çıkmadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek. Avrupa kupalarıyla lig fikstürünün aynı döneme denk gelmesi nedeniyle sarı-lacivertliler açısından oyuncu rotasyonu ve fiziksel yük yönetimi önümüzdeki süreçte önem taşıyacak.