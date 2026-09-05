5 Eylül 2026 Cumartesi günü döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. Dolar/TL güne yukarı yönlü bir seyirle başlarken euro/TL tarafında aşağı yönlü hareket izlendi. Güncel piyasa verilerine göre doların alış fiyatı 48,3775 TL, satış fiyatı ise 48,4974 TL seviyesinde bulunuyor. Euroda alış fiyatı 56,1221 TL, satış fiyatı 56,3586 TL olarak takip ediliyor.

HAFTA SONU DÖVİZ KURLARINDA FİYATLAMA NASIL OLUŞUYOR?

5 Eylül'ün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle döviz kurlarında hafta içindeki işleyişten farklı bir tablo bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), resmi tatillerde, hafta sonlarında ve yarım iş günlerinde gösterge niteliğinde döviz kuru belirlemiyor. Bu nedenle hafta sonu banka, döviz bürosu ve dijital platformlarda görülen alış-satış fiyatları TCMB'nin o gün için belirlediği yeni bir gösterge kur anlamına gelmiyor.

TCMB'nin sisteminde gösterge niteliğindeki kurlar iş günlerinde bankalararası döviz piyasasındaki fiyatlardan yararlanılarak hesaplanıyor. Dolar/TL için 10.00 ile 15.00 arasında saat başlarında alınan toplam altı değerin ortalamasından bir orta değer oluşturuluyor; alış ve satış kurları da bu değer üzerinden belirleniyor. Euro dahil diğer para birimlerinin hesaplanmasında ise uluslararası piyasalardaki çapraz kurlar da devreye giriyor.

DOLAR VE EURO NEDEN FARKLI YÖNLERDE HAREKET EDEBİLİYOR?

Dolar ve euronun TL karşısında her zaman aynı yönde ve aynı oranda hareket etmesi gerekmiyor. Bunun temel nedenlerinden biri uluslararası piyasalardaki euro/dolar paritesindeki değişimler. Türk lirasının değerindeki hareketin yanı sıra doların ve euronun küresel piyasalarda birbirlerine karşı performansı da Türkiye'deki euro/TL ve dolar/TL fiyatlamalarının ayrışmasına yol açabiliyor.

Döviz kurları üzerinde yurt içindeki para politikası, enflasyon beklentileri ve döviz arz-talep dengesi kadar küresel gelişmeler de etkili oluyor. TCMB'nin uyguladığı dalgalı kur rejiminde belirlenmiş bir döviz kuru hedefi bulunmuyor. Kur seviyeleri piyasadaki arz ve talebin yanı sıra ekonomik temeller, para ve maliye politikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda şekilleniyor.

ALIŞ VE SATIŞ FİYATI ARASINDAKİ FARKA DİKKAT

Döviz alacak veya satacak vatandaşların yalnızca ekranda görünen kur seviyesine değil, alış ve satış fiyatları arasındaki farka da bakması önem taşıyor. Bankalar, döviz büroları ve diğer işlem kanalları kendi alış-satış fiyatlarını belirleyebildiği için aynı anda farklı platformlarda farklı rakamlarla karşılaşılabiliyor. TCMB tarafından ilan edilen gösterge kurlar da gerçek ve tüzel kişiler arasındaki işlemlerde bağlayıcı bir fiyat niteliği taşımıyor.

DÖVİZDE YENİ HAFTADA HAREKETLİLİK SÜREBİLİR

Hafta sonu görülen fiyatların ardından piyasanın yönü yeni işlem haftasının başlamasıyla daha belirgin hale gelecek. Döviz piyasasını takip edenler açısından dolar/TL ve euro/TL'nin yanı sıra uluslararası piyasalardaki doların seyri, euro/dolar paritesi, ekonomik veri akışı ve para politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Altın fiyatlarındaki son hareketleri daha önce aktardığımız haberimizde de piyasalardaki fiyat değişimleri öne çıkmıştı. Özellikle dövizle ödeme yapacak, seyahate çıkacak veya birikimini döviz üzerinden değerlendirecek vatandaşların işlem yapmadan önce kendi banka ya da döviz bürolarındaki güncel alış-satış fiyatlarını kontrol etmesi gerekiyor.