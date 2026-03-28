Avrupa’da nadir görülen bir lojistik hırsızlık olayı gündeme oturdu. İsviçre merkezli gıda devi Nestle, 12 ton KitKat çikolata yüklü TIR’ın transit geçiş sırasında çalındığını duyurdu. Olayın İtalya’dan Polonya’ya giden güzergâhta gerçekleştiği bildirildi.

DEV SEVKİYAT ORTADAN KAYBOLDU

Şirketten paylaşılan bilgilere göre çalınan araçta yaklaşık 413 bin 793 adet KitKat bulunuyordu. TIR’ın ve ürünlerin şu anda nerede olduğu ise bilinmiyor. Yetkililer, olayın organize bir şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bu tür büyük çaplı sevkiyat kayıpları genelde piyasaya doğrudan yansımıyor ama bu olay biraz farklı… Çünkü zamanlama kritik.

PASKALYA ÖNCESİ KRİTİK RİSK

Olayın Paskalya öncesi yaşanması, Avrupa genelinde çikolata tedarik zinciri açısından endişe yarattı. Uzmanlara göre bu büyüklükte bir kayıp, kısa vadede raflarda ürün eksikliği oluşturabilir.

Türkiye’de doğrudan bir etkisi olur mu, şimdilik net değil. Ama ithal ürün zincirinde aksama olursa fiyatlara yansıması şaşırtıcı olmaz.

NESTLE’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Nestle sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada markanın sloganına gönderme yaparak dikkat çeken bir ifade kullandı:

"İnsanlara hep KitKat ile mola vermelerini söyledik. Görünüşe göre hırsızlar bu mesajı biraz fazla ciddiye aldı."

Kısa ama akılda kalıcı bir açıklama. Olayın büyüklüğü düşünüldüğünde, şirketin tonu biraz ironik kaldı gibi.

KARABORSA VE SAHTE ÜRÜN UYARISI

Nestle yetkilileri, çalınan ürünlerin karaborsa üzerinden satılabileceği konusunda uyardı. Özellikle uygunsuz satış kanallarında ortaya çıkabilecek ürünlere karşı tüketicilerin dikkatli olması istendi.

Bu tür ürünler genelde normal fiyatın altında olur. Ama işte… ucuz diye alınan şey bazen ciddi risk taşıyabiliyor.

BARKOD TAKİBİ BAŞLATILDI

Şirket, çalınan ürünlerin izini sürmek için barkod ve parti kodu takibi başlattı. Tüketicilerden, şüpheli ürünlerle karşılaşmaları halinde yetkililere bildirimde bulunmaları istendi.

Her bir ürünün sistemde kayıtlı olması, yakalanma ihtimalini artırıyor. Ama bu kadar büyük bir yük…

Bir anda piyasaya düşerse fark edilmemesi de zor.

AVRUPA’DA GIDA GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Olay sadece bir hırsızlık değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve lojistik güvenlik açıkları tartışmasını da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre bu tarz büyük sevkiyatların daha sıkı denetlenmesi gerekiyor.

Çünkü mesele sadece çikolata değil. Sistem açığı varsa…

Devamı gelir.