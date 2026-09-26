Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği vize politikalarına uyum sağlamak amacıyla Türkiye, Rusya ve Belarus vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat rejimini 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren kaldırıyor. Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayımlanan bilgilere göre, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları 31 Ekim 2026'ya kadar ülkeye 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

European Western Balkans'ın aktardığına göre, Karadağ resmi makamları dün aldıkları kararla mevcut uluslararası anlaşmaların feshi için resmi işlemleri başlattı. 23 Temmuz 2026'da Vize Rejimi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin bir sonucu olan bu adım, ülkenin AB müktesebatına tam uyum sağlama hedefi taşıyor. Yeni dönemde Budva ve Kotor gibi popüler turizm noktalarına gitmek isteyen umuma mahsus pasaport sahiplerinin seyahat öncesi vize alması zorunlu hale gelecek.

VİZEDEN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Yeni düzenleme, halihazırda belirli vizelere sahip olan Türk vatandaşları için bazı istisnaları barındırıyor. Geçerli bir Schengen, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesi bulunanlar ile bu ülkelerde oturum iznine sahip kişiler, gerekli şartları taşımaları halinde 30 güne kadar Karadağ'a vizesiz seyahat etmeye devam edebilecek. Bu durum, aktif yurt dışı vizeleri bulunan yolcular için alternatif bir seyahat kolaylığı sağlamayı sürdürecek.

ÖZEL PASAPORTLAR İÇİN YENİ ANLAŞMA YOLDA

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin durumuna ilişkin ise iki ülke arasında yeni bir müzakere süreci başlıyor. Karadağ hükümeti, bu pasaport kategorilerindeki kişilerin vizesiz seyahat haklarının AB kuralları elverdiği ölçüde en geniş şekilde sürdürülebilmesi için Türkiye ile yeni bir ikili anlaşma yapmayı planladığını açıkladı.