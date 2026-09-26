İstanbul'da sabah saatlerinde fırın ve tezgahlara giden vatandaşlar yeni fiyat tarifesiyle karşılaştı. Kent genelinde daha önce 25 liradan satılan simidin fiyatı 30 liraya çıkarıldı.

Yapılan 5 liralık artışla birlikte temel kahvaltılık ürünlerden olan simitteki fiyat değişimi yüzde 20 oranına ulaştı. Satıcılar, fiyat değişikliğinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

MALİYET ARTIŞLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Fırıncılar ve simit tezgahı işletmecilerinin aktardığına göre, temel üretim malzemelerindeki fiyat dalgalanmaları zammın ana nedenini oluşturuyor. İşletmeciler; un, susam ve maya gibi ana girdilerin yanı sıra genel işletme giderlerindeki yükselişin maliyet tablosunu doğrudan etkilediğini belirtti.

SİMİT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ NE İFADE EDİYOR?

Geleneksel olarak en erişilebilir sokak lezzeti ve kahvaltı alternatifi olan simitteki bu yüzde 20'lik artış, gıda enflasyonunun sokaktaki yansımalarından biri olarak öne çıkıyor. Temel gıda maddelerindeki ham madde ve işletme giderlerindeki yukarı yönlü ivme, doğrudan son tüketici fiyatlarına yansımaya devam ediyor.