Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, UEFA

Uluslar Ligi A Grubu'nda Türkiye'nin Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir dostluk karesi ortaya çıktı. Fransız yıldız Kylian Mbappe, maç sonunda milli futbolcumuz Arda Güler ile bir araya geldi.

Real Madrid'de birlikte forma giyen iki yıldızın saha içindeki rekabeti, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yerini dostluğa bıraktı. Mbappe, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler ve bir diğer takım arkadaşı Eduardo Camavinga ile sohbet ettiği anları paylaştı. Yıldız oyuncu, Arda Güler ile olan karesine "Habibi" notunu ekledi.

FRANSA MİLLİ TAKIMI DA PAYLAŞTI

Söz konusu fotoğraflar sadece oyuncuların kişisel hesaplarıyla sınırlı kalmadı. Fransa A Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesapları da bu anlara geniş yer ayırdı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, üç Real Madridli oyuncunun sohbet ettiği karelere "Önce dostluk" ifadesi düşüldü.

TAKIM ARKADAŞLIKLARI SAHAYA YANSIDI

İspanyol devi Real Madrid'de mesailerini birlikte geçiren oyuncuların, uluslararası arenada rakip olmalarına rağmen maç bitiminde sergiledikleri bu samimi diyalog spor kamuoyunun dikkatini çekti. Saha içindeki milli rekabetin, kulüp düzeyindeki arkadaşlık bağlarını etkilemediği bir kez daha görülmüş oldu.