Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüs durağında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Durağın camları kırılırken, metal konstrüksiyonunda da ciddi deformasyon oluştu. Şiddetli çarpma nedeniyle durağın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri araç sürücüsü ve olayın meydana geliş şekliyle ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği sırada otobüs durağında herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda, yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kaza ile ilgili tutanak tuttu. Hasar gören otobüs durağının kaldırılması ve bölgenin güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.