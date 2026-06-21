Olay, ilçenin önemli tarihi yapılarından biri olan Selinus Kalesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. isimli şahsın intihar edeceği yönünde yapılan ihbar üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, şahsın tam olarak nerede bulunduğunu belirleyebilmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Tarihi kalenin çevresindeki kayalık ve engebeli arazi yapısı nedeniyle çalışmalar zaman zaman güçlükle yürütülürken, ekipler teknolojik imkanlardan da yararlandı.

Drone Destekli Arama Yapıldı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanılan drone ile bölge havadan tarandı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda R.Y.'nin bulunduğu nokta tespit edildi. Şahsın, ulaşılması oldukça güç olan sarp kayalık bir bölgede olduğu belirlendi.

Konumun netleşmesinin ardından ekipler dikkatli bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, şahısla iletişim kurarak sakinleşmesini sağladı. Uzun süren çalışmaların ardından R.Y., bulunduğu kayalık alandan güvenli şekilde indirildi.

Sağlık Ekiplerine Teslim Edildi

Kayalıklardan indirilen şahıs, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan R.Y., daha sonra detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan operasyon tamamlandı.

Yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.