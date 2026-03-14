Araçlarda sonradan takılan multimedya ekran ve ses sistemleri tartışma konusu oldu. Yeni düzenleme sonrası sürücüler “double teyp ve ekran yasak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Türkiye’de araç sahiplerinin sıkça kullandığı multimedya ekranlar, double teyp sistemleri ve yüksek sesli ses sistemleri yeni trafik düzenlemesiyle yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 2026 yılında yürürlüğe giren yeni düzenleme bazı sistemlere sınırlama getiriyor.

Özellikle araçlara sonradan takılan ekranlar, tabletler ve yüksek sesli ses sistemleri için ağır yaptırımlar gündemde. Ancak düzenleme tüm ekranları kapsamıyor. Araç sahipleri için kritik olan detay ise “orijinal sistem” ile “sonradan takılan sistem” arasındaki fark.

MULTİMEDYA EKRAN TAMAMEN YASAK MI?

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre araçların fabrikadan çıkışta bulunan orijinal multimedya sistemleri için herhangi bir yasak bulunmuyor. Yani araç üreticisi tarafından monte edilen ekranlar, navigasyon sistemleri veya Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler kullanılmaya devam edilebiliyor.

Ancak aracın orijinal yapısı değiştirilerek sonradan takılan tablet tipi ekranlar, video oynatabilen sistemler veya sürücünün dikkatini dağıtabilecek görüntü sistemleri artık denetim kapsamına alınıyor.

SONRADAN TAKILAN DOUBLE TEYP VE EKRANLAR

Yeni düzenlemeye göre sonradan takılan ekranlı double teyp sistemleri sürücünün görüşünü ve dikkatini etkiliyorsa cezai işlem uygulanabilecek. Özellikle video oynatma, film izleme veya sürüş sırasında görüntü sunan sistemler güvenlik riski olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin araçlarına sonradan taktırdıkları multimedya ekranları ve tabletleri kontrol ettirmesi öneriliyor.

CEZALAR NE KADAR?

Yeni trafik düzenlemesi kapsamında bazı ihlaller için uygulanacak cezalar da açıklandı.

Rahatsız edici şekilde yüksek sesle müzik yayını: 3.000 TL

Sonradan takılan ekran veya tablet kullanımı: 21.000 TL

Orijinal olmayan ses sistemi (amfi, hoparlör vb.): 21.000 TL

Denetimler sırasında kurallara aykırı sistemler tespit edilirse para cezasının yanında araç trafikten men edilme riski de bulunuyor.

1 NİSAN 2026 SON TARİH

Yetkililer, araç sahiplerine sistemlerini mevzuata uygun hale getirmeleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı. Bu tarihten sonra yapılacak trafik denetimlerinde uygunsuz sistem bulunan araçlara doğrudan cezai işlem uygulanabilecek.

Uzmanlara göre bu düzenleme özellikle şehir içi trafikte sürücü dikkatini dağıtan ekranların azaltılması amacıyla hayata geçirildi.

Alanya ve Antalya gibi yoğun turizm trafiğine sahip şehirlerde de yaz sezonu öncesi trafik denetimlerinin sıklaştırılması bekleniyor.