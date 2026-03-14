Mart 2026’da otomobil fiyatları yeniden gündemde. ÖTV muafiyetli araç fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalarda bazı modellerde yüz binlerce liralık fark öne çıkarken, Antalya ve Alanya’da araç almak isteyenler de listedeki modelleri araştırmaya başladı.

Türkiye’de sıfır otomobil piyasasında mart ayıyla birlikte yeniden ÖTV muafiyetli araç fiyatları konuşuluyor. Özellikle yerli üretim şartını karşılayan ve yasal üst limit içinde kalan modellerde, liste fiyatı ile muafiyetli satış fiyatı arasındaki farkın ciddi seviyeye ulaştığı görülüyor. Bazı araçlarda bu avantajın 700 bin TL ile 800 bin TL bandına yaklaştığı belirtiliyor.

Burada dikkat çeken nokta şu: Piyasada dolaşan rakamların önemli bir bölümü tahmini hesaplama niteliği taşıyor. Nihai fiyat; donanım paketi, bayi kampanyası, tescil giderleri ve güncel vergi uygulamasına göre değişebiliyor. Yani kağıt üstündeki avantaj ile bayide karşılaşılan rakam her zaman birebir aynı olmuyor. Arada fark çıkabiliyor.

ÖTV MUAFİYETİ NEDEN YENİDEN GÜNDEMDE?

Engelli araç alımında uygulanan ÖTV istisnası, hem fiyat artışları hem de model havuzunun daralması nedeniyle uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 2025 başında yapılan güncellemeyle istisna kapsamındaki araçlar için üst limit 2 milyon 290 bin 200 TL olarak açıklanmıştı. Aynı dönemde düzenlemenin yerli üretimi teşvik etmeyi amaçladığı ve yerli katkı oranı şartının öne çıktığı da kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, 2025’te yayımlanan kararında, engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler için yalnızca aracı özel tertibatla bizzat kullanma şartına bağlanan uygulamayı iptal etmişti. Bu nedenle piyasadaki beklenti ve başvuru ilgisi yeniden arttı.

MART 2026’DA KONUŞULAN MODELLER HANGİLERİ?

Piyasada paylaşılan tahmini bilgilere göre, ÖTV muafiyetli araç listesi 2026 kapsamında en çok konuşulan modeller arasında TOGG T10X, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Fiat Egea Cross ve Hyundai i10 yer alıyor. Bu araçlarda standart liste fiyatı ile muafiyetli hesaplanan fiyat arasındaki fark, modele göre değişmekle birlikte oldukça dikkat çekici seviyeye çıkıyor.

Öne çıkan bazı tahmini fiyatlar şöyle sıralanıyor:

TOGG T10X – Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 950 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 1 milyon 150 bin TL

– Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 950 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 1 milyon 150 bin TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI – Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 350 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 805 bin TL

– Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 350 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 805 bin TL Hyundai i20 1.0 T-GDI – Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 200 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 720 bin TL

– Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 200 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 720 bin TL Fiat Egea Cross 1.4 Fire – Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 200 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 694 bin TL

– Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 200 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 694 bin TL Hyundai i10 1.2 MPI – Normal liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 50 bin TL, muafiyetli fiyat yaklaşık 620 bin TL

Bu tablo, özellikle engelli araç ÖTV muafiyetiyle hangi otomobiller alınabilir sorusunu soran vatandaşlar için önemli bir referans oluşturuyor. Ancak bu rakamların ilan niteliğinde değil, ortalama piyasa hesaplaması olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

BAYİYE GİTMEDEN ÖNCE BU DETAYA BAKIN

Otomobilde görünen indirim ne kadar yüksek olursa olsun, son karar verilmeden önce aracın güncel anahtar teslim fiyatı, donanım seviyesi, stok durumu ve resmi uygunluk şartları mutlaka kontrol edilmeli. Çünkü bir modelin baz paketi limit içine girerken, üst paketi limit dışına çıkabiliyor. Bu da vatandaşın hesap ettiği avantajı bir anda değiştirebiliyor.

Alanya ve Antalya’da araç almak isteyen çok sayıda kişi için asıl kritik başlık da bu. Çünkü son dönemde sıfır araç fiyatları zaten yüksek seyrederken, muafiyet kapsamına giren bir model bulmak aile bütçesinde doğrudan fark yaratıyor. Kredi faizi, sigorta, kasko, plaka, tescil… Hepsi üst üste biniyor.

Bir de şu var; fiyat avantajı büyük görünse de her araç herkes için uygun olmayabiliyor. Bagaj hacmi, yakıt tüketimi, şehir içi kullanım, servis ağı. Bazen indirimden çok bunlar belirleyici oluyor.

UZMANLAR DEĞİL, PİYASA ŞUNU SÖYLÜYOR

Bugünkü tabloya bakıldığında, ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatları Mart 2026 aramalarının daha da artması bekleniyor. Özellikle TOGG ve yerli üretim bandındaki modellerin daha fazla ilgi görmesi sürpriz sayılmıyor. Çünkü fiyat farkı artık yalnızca küçük bir avantaj değil; bazı modellerde ikinci el bir otomobil parasına yaklaşan bir boşluk oluşuyor.

Yine de acele karar vermek riskli. Aynı modelin farklı bayilerde değişen kampanyaları, teslim tarihleri ve ek ücret kalemleri olabiliyor. O yüzden vatandaşın elindeki listeyle değil, bayi önüne koyulan son teklif üzerinden hareket etmesi daha sağlıklı görünüyor.

SON DURUMDA NE ANLAMA GELİYOR?

Özetle, mart 2026 itibarıyla otomobil piyasasında ÖTV muafiyetli araç indirimi yeniden en sıcak başlıklardan biri haline geldi. Özellikle belirli modellerde 800 bin TL’ye yaklaşan fiyat farkı dikkat çekiyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin resmi şartları, güncel üst limiti ve araç bazındaki nihai satış fiyatını tek tek doğrulaması gerekiyor.

Yoksa listede uygun görünen araç, satış masasına gelindiğinde aynı rakamla çıkmayabiliyor. Mesele biraz da burada kopuyor.