ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaşın sona erebileceğine dair yaptığı açıklamalar küresel piyasalarda havayı bir anda değiştirdi. İlk tepki “temkinli iyimserlik” oldu; yatırımcılar bir yandan risk iştahını yoklarken, bir yandan da güvenli liman arayışını tamamen bırakmadı.

Bu tablo emtia tarafında net görüldü. Trump’ın mesajlarıyla birlikte petrol fiyatlarında geri çekilme dikkat çekerken, altın tarafında ise yukarı yönlü hareket öne çıktı. Yani piyasada aynı anda hem rahatlama arayanlar hem de ‘ya olmazsa’ diyenler vardı.

Türkiye’de gözler yine Kapalıçarşı’ya çevrildi. Gram altın, 7 bin TL seviyesinin üzerine çıkarak psikolojik eşiği aştı. Bu seviye, özellikle düğün hazırlığı yapanlar, borç kapatmayı planlayanlar ya da “biraz altın alıp kenara koyayım” diyenler için günlük hayatın içinde doğrudan hissedilen bir fiyat anlamına geliyor.

Bir kuyumcu esnafı, “Sabah soran çoktu, öğlene doğru fiyat başka yere geldi, millet şaşırıyor” derken, bazı vatandaşlar da “Alalım mı, bekleyelim mi, karar veremiyoruz” diye konuştu.

Piyasalarda bundan sonraki yön, Trump’ın işaret ettiği sürecin somut bir gelişmeye dönüşüp dönüşmeyeceğine ve küresel risk algısının nasıl şekilleneceğine bağlı. Alanya ve Antalya’da da altın, hem yatırım hem de takı tarafında en çok takip edilen kalemlerden biri olduğu için, bu hareketlilik yerelde yakından izleniyor. Ama işte, fiyat bir anda…

Kurumlar tarafında ise küresel emtia fiyatları ve piyasa beklentileri, uluslararası gelişmelere göre şekillenmeye devam ediyor.